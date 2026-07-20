Συνεχίστηκε σήμερα (20/7) η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα και ένταση φέρεται να καταγράφηκε ανάμεσα σε συγγενείς θυμάτων στο Γαιόπολις.

Αφορμή, όπως περιγράφει το onlarissa.gr, αποτέλεσε η είσοδος της Μαρίας Καρυστιανού στην αίθουσα έπειτα από καιρό απουσίας.

Ο Νίκος Πλακιάς της απευθύνθηκε με έντονο ύφος. Σε αυτό το σημείο η Μαρία Καρυστιανού και πλέον πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», απάντησε : ««Με εσένα θα ασχολούμαι»;

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Αφού προκλήθηκε η ένταση, μετά η διαδικασία συνεχίστηκε.

Υπενθυμίζεται ότι, απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Τα αιτήματα υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ που βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι για την σύμβαση 717 στην δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.