Κατασχέθηκε χρηματοκιβώτιο από το σπίτι του Μαζωνάκη: Αντιδρά η οικογένεια, «να μην ανοιχτεί»

Στην ενδελεχή έρευνα που έγινε την περασμένη Παρασκευή 11/9 στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη προέκυψαν ευρήματα ήσσονος σημασίας σύμφωνα με την εκπομπή Live News.

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε πως έχουν υπάρξει αντιδράσεις τόσο από την πλευρά της νομικής εκπροσώπησης, όσο και από την πλευρά της οικογένειας του τραγουδιστή που υποστηρίζουν ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται έρευνα στο σπίτι του, αλλά στον χώρο του ιατρείου που έχασε τη ζωή του.

Ο έλεγχος της αστυνομίας αφορούσε σε στοιχεία που τυχόν να υποδείκνυαν τη σχέση που είχε με το εν λόγω ιατρείο.

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Την αντίδραση της οικογένειας προκάλεσε σύμφωνα με το Live News το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, για το οποίο φαίνεται πως υπήρχε διαδικασία από την αστυνομία να το ανοίξουν προκειμένου να δουν τι έχει μέσα.

Από την πλευρά της η οικογένεια αντιδρά επισημαίνοντας ότι σε αυτό το χρηματοκιβώτιο περιλαμβάνονται ίσως δικά του αντικείμενα, χαρτιά και χρήματα και δεν έχει σχέση με τη συγκεκριμένη έρευνα για να ανοίξει.

Πρόκειται για ένα λεπτό νομικά ζητούμενο και προς το παρόν δεν έχει δοθεί άδεια για να προχωρήσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA.