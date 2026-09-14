Γιώργος Μαζωνάκης: Σε ποια σειρά συζητούσε να κάνει γκεστ εμφάνιση πριν τον θάνατό του

Την πρόθεση που είχε να συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη στη νέα του σειρά «Αντώνιος και Κλεπάτρα» αποκάλυψε ο Αντρέας Γεωργίου μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Studio στις 3».

Όπως εξήγησε ο Αντρέας Γεωργίου είχε έρθει σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη για να κάνει ένα γκεστ στη σειρά του ΣΚΑΪ και μάλιστα όχι υποδυόμενος τον εαυτό του, αλλά με κανονικό ρόλο, εξάλλου η υποκριτική ήταν ένα κομμάτι που επίσης αγαπούσε ο καλλιτέχνης.

«Είναι λογικό γιατί πάντα τα τραγούδια και οι καλλιτέχνες μας συνδέουν με συγκεκριμένη εποχή, αναμνήσεις, σημαντικές σχέσεις, απώλειες. Τον Γιώργο τον έχω συνδέσει με όλα μου τα παιδικά και εφηβικά χρόνια.

Τελευταία είχαμε μια επαφή επαγγελματική. Μου έκανε εντύπωση ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσα οικειότητα και αυτό το χαρακτηριστικό χιούμορ που είχε. Είχε ανάγκη την οικειότητα.

Αισθάνομαι λίγο άσχημα να το πω τώρα, αλλά συζητούσαμε με τον Γιώργο για να κάνει μια γκεστ εμφάνιση στη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» ως ρόλος, όχι ως Μαζωνάκης.

Μας έφερε σε επαφή η Άλκηστις Μαραγκουδάκη, γιατί είχαν φιλική σχέση και είχαμε μιλήσει. Οπότε για εμάς ήταν πολύ σοκαριστικό», δήλωσε ο Αντρέας Γεωργίου.

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Η υπόθεση της σειράς που συζητούσε να εμφανιστεί

Πρόκειται για τη νέα καθημερινή κοινωνική – αισθηματική σειρά «Αντώνιος και Κλεπάτρα» που θα προβληθεί στον ΣΚΑΪ με πρωταγωνιστές τον Μάριο Μαριόλο και την Ειρήνη Τάσσου και μιλά για τον έρωτα που γεννιέται στα πιο απρόσμενα μέρη: ανάμεσα σε φακέλους διαζυγίων, νομικά επιχειρήματα και δύο ανθρώπους που ορκίζονται ότι δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον, παρουσία προέδρου…

Στον κόσμο των διαζυγίων, όπου οι άνθρωποι χωρίζουν πιο συχνά απ’ όσο αλλάζουν πάροχο ρεύματος, δύο δικηγόροι έχουν μετατρέψει την κόντρα σε… επάγγελμα. Ο Αντώνιος (Μάριος Μαριόλος) και η Κλεοπάτρα (Ειρήνη Τάσσου), με γραφεία στο ίδιο κτήριο, βρίσκονται συνεχώς αντίδικοι σε υποθέσεις που ξεκινούν με δάκρυα και τελειώνουν με υπογραφές.

Εκείνος: οργανωτικός, γοητευτικός, αυστηρός, λάτρης της τάξης και των καθαρών νομικών γραμμών.

Εκείνη: παρορμητική, ευρηματική, κυκλοθυμική, με μια ικανότητα να ανατρέπει κάθε δεδομένο - συμπεριλαμβανομένης της ηρεμίας του Αντώνιου.

Το μόνο κοινό τους; Το επίθετό τους… και τα «καρμικά» τους ονόματα…

Η ιστορία ξεκινά, όταν η Κλεοπάτρα μετακομίζει δίπλα από το γραφείο του Αντώνιου, φέρνοντας μαζί της έναν μικρό χαμό από πελάτες, φίλους, συγγενείς και μια γραμματέα που ξέρει περισσότερα απ’ όσα πρέπει. Από εκείνη τη στιγμή, οι δυο τους συγκρούονται για τα πάντα: από το ποιος θα πάρει την καλύτερη θέση πάρκινγκ μέχρι το ποιος θα κερδίσει την επόμενη υπόθεση...

Κάτω όμως από τις ατελείωτες διαφωνίες, τις «εξυπνάδες» και τις νομικές αψιμαχίες, κρύβεται μία έλξη που κανείς τους δεν τολμά να παραδεχτεί: μια έλξη που μεγαλώνει όσο εκείνοι προσπαθούν να την αγνοήσουν…

Κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται σε κύκλους πέντε επεισοδίων, δίνοντας στη σειρά έναν ρυθμό μερικής αυτοτέλειας. Κάθε κύκλος φέρνει ένα νέο ζευγάρι, μια νέα ιστορία, νέες αφορμές για συγκρούσεις, συγκίνηση και φυσικά νέες αφορμές για τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα να τσακωθούν… ή να έρθουν λίγο πιο κοντά… Αγαπημένοι και γνωστοί πρωταγωνιστές σε guest εμφανίσεις, θα ενσαρκώνουν τα ζευγάρια σε κάθε κύκλο επεισοδίων.

Το τραγούδι των τίτλων της σειράς, με τίτλο «Μαζί κι αντίθετα», ερμηνεύει ο Akylas, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Χρίστος Στυλιανού και τους στίχους η Λίνα Δημοπούλου.