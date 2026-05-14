Τέμπη: «Τα τρένα ήταν τυφλά και το γνώριζαν» - Συγγενείς στον Άρειο Πάγο κατά του Καραμανλή

Συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών πέρασαν σήμερα, Πέμπτη (14/05), το κατώφλι του Αρείου Πάγου προκειμένου να καταθέσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.



Το αίτημά τους είναι η αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμεληματική παράβαση καθήκοντος σε κακουργηματική δίωξη για την ασφάλεια των συγκοινωνιών, υποστηρίζοντας πως ο πολιτικός προϊστάμενος δεν μπορεί να μένει «έξω από το κάδρο» την ώρα που άλλοι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες.

Ο Άγγελος Μπόζο ταξίδεψε εξωτερικό για να καταθέσει στον Άρειο Πάγο, για να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, Σωκράτη Μπόζο που χάθηκε στο δυστύχημα.

«Ήρθα από την Ελβετία άυπνος, άφησα τη δουλειά μου για να κυνηγήσω τον Καραμανλή για τα αυτονόητα» δήλωσε έξω από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, εκφράζοντας, παράλληλα, την απαισιοδοξία του για την έκβαση της υπόθεσης.

«Εγώ ξέρω ότι αν οδηγήσω επικίνδυνα και χτυπήσω κάποιον, θα μπω φυλακή. Εδώ, με αυτό που έχει συμβεί, με τα τρένα που ήταν πραγματικά στον αέρα χωρίς κανένα σύστημα ασφάλειας, ο υπουργός είναι σπίτι του. Δυστυχώς, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν βλέπω να βρίσκουμε δίκιο, αν και μακάρι να βγω ψεύτης» σημείωσε.

Η δικηγόρος των οικογενειών Μπόζου και Κυριακίδη, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, εξήγησε τη νομική βάση της σημερινής κίνησης, τονίζοντας πως ο στόχος είναι να αποδοθούν οι πραγματικές κακουργηματικές ευθύνες.

«Τα τρένα ήταν τυφλά και το υπουργείο το ήξερε» ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι είναι παράδοξο να διώκονται στελέχη της ΡΑΣ για κακουργήματα, αλλά ο υπουργός να αντιμετωπίζεται μόνο για πλημμέλημα λόγω της απόφασης της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής.

Μάλιστα, η κ. Χατζηκωνσταντίνου προανήγγειλε νέες δικαστικές ενέργειες, αυτή τη φορά στρεφόμενες κατά των βουλευτών της Εξεταστικής Επιτροπής που υπερψήφισαν το πόρισμα περί απλής παράβασης καθήκοντος.

«Γνώριζαν πάρα πολύ καλά τη βαρύτητα των αδικημάτων και δεν τα απέδωσαν. Η σκέψη μας είναι να κινηθούμε δικαστικά εναντίον αυτών των βουλευτών. Δεν έχει να κάνει με πολιτικά κίνητρα, έχει να κάνει με το ότι αυτές οι οικογένειες αγωνίζονται τρία χρόνια και νιώθουν κατηγορούμενοι αντί για πολιτικώς ενάγοντες» κατέληξε.