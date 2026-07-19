Καύσωνας: Κορυφώνεται την Δευτέρα και την Τρίτη - Σε ποιες περιοχές θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς

Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι πλέον γεγονός, με το φαινόμενο να έχει ξεκινήσει ουσιαστικά σήμερα Κυριακή (19/7), ενώ θα κλιμακωθεί πιο σοβαρά το επόμενο τριήμερο, Δευτέρα με Τετάρτη.

Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, ανάρτησε την πρόγνωσή του για αυτό το δύσκολο 100ωρο που διερχόμαστε, εκτιμώντας και πότε θα αρχίσει να υποχωρεί το κύμα ζέστης.

🎯 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

✅Η εικόνα του τριημέρου Δευτέρα–Τετάρτη δείχνει ότι δεν έχουμε απλή «ζεστή περίοδο», αλλά θερμό επεισόδιο με χαρακτηριστικά καύσωνα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Η κορύφωση φαίνεται να έρχεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ η Τετάρτη… pic.twitter.com/VVwZS8Rfzs — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 19, 2026

Καύσωνας: Ο «οδηγός επιβίωσης» του Κολυδά

Ο κ. Κολυδάς γράφει: «Η εικόνα του τριημέρου Δευτέρα–Τετάρτη δείχνει ότι δεν έχουμε απλή ζεστή περίοδο, αλλά θερμό επεισόδιο με χαρακτηριστικά καύσωνα, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Η κορύφωση φαίνεται να έρχεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ η Τετάρτη παρουσιάζει μεν μια μικρή υποχώρηση στα ανώτερα στρώματα, αλλά όχι τόσο καθαρή ώστε να σημάνει άμεση λήξη του επεισοδίου στις περισσότερες περιοχές.

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Στα 850 hPa η πολύ θερμή αέρια μάζα παραμένει εγκατεστημένη πάνω από την ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη η θερμή μεταφορά είναι πιο οργανωμένη, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να ευνοούν κυρίως τα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπους την Αττική.

Εκεί οι μέγιστες θερμοκρασίες μπορούν να κινηθούν κοντά ή πάνω από τους 40°C, ιδίως όπου θα λειτουργήσει καταβατική συνιστώσα ή ασθενής θαλάσσια επίδραση.

Η Τετάρτη θέλει προσοχή στην ερμηνεία. Παρότι φαίνεται μια σχετική κάμψη της θερμοκρασίας στην ανώτερη θερμή μάζα, η επιφανειακή ζέστη δεν υποχωρεί αμέσως. Το έδαφος θα έχει ήδη θερμανθεί έντονα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμένουν υψηλές σε αρκετές περιοχές και ο καύσωνας, με πρακτικούς όρους θερμικής επιβάρυνσης, θα συνεχιστεί στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.

Η ουσιαστική αποδρομή φαίνεται πιο πιθανή από την Πέμπτη, όταν η βορειότερη ροή και η σταδιακή αντικατάσταση της πολύ θερμής αέριας μάζας θα αρχίσουν να ρίχνουν πιο αισθητά τις θερμοκρασίες, πρώτα στα βόρεια και ανατολικά και στη συνέχεια νοτιότερα».

Αθήνα: Με βεντάλιες, νερά και ομπρέλες στους δρόμους

Με βεντάλιες, ομπρέλες για τον ήλιο και νερά προσπαθούν Αθηναίοι και τουρίστες να πάρουν μια ανάσα από τον καύσωνα που κάνει από σήμερα «ποδαρικό» στη χώρα.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες από το Σύνταγμα όπου μικροί και μεγάλοι δροσίζονται στο σιντριβάνι της πλατείας.

Η ζέστη είναι ήδη έντονη, καθώς από τις 12:00 το μεσημέρι ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 36°C στην πρωτεύουσα και συνεχίζει να ανεβαίνει, σηματοδοτώντας το επίσημο ποδαρικό του πρώτου καύσωνα για φέτος.

​Το κύμα αυτό έδωσε τα πρώτα δείγματα από το Σάββατο 18/07, όταν η Κόνιτσα κατέγραψε 40,4°C. Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, πρόκειται για την τρίτη πιο καθυστερημένη «40άρα» από το 2011, καθώς στο παρελθόν έχουν σημειωθεί τέτοιες θερμοκρασίες ακόμη και από τον Μάιο.

Βίντεο του Orange Press Agency:

Καύσωνας: Οι περιοχές που «έλιωσαν» στη ζέστη»

Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν το Σάββατο τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ καταγράφηκε και το πρώτο 40άρι της χρονιάς. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στην Κόνιτσα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 40,4 βαθμούς.

Μετά την Κόνιτσα, ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη Σπάρτη με 39,3 βαθμούς, ενώ στους 38,9 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου και στα Φάρσαλα.

Τους 38,8 βαθμούς έδειξαν οι μετρήσεις στα Τρίκαλα, στη Σκάλα Μεσσηνίας, στην Κάτω Αχαΐα και στο Λουτράκι, ενώ θερμοκρασίες 38,7 βαθμών καταγράφηκαν στην Ξυλοκέριζα Κορινθίας, στη Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και στην Τύρια Ιωαννίνων.

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Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, σήμερα Κυριακή αναμένονται ακόμα λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες καθώς το 39 θα υπάρχει μπροστά σε αρκετές περιοχές, ενώ θα υπάρξουν και περισσότερα 40άρια στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Λίγο καλύτερη η κατάσταση στις νησιωτικές περιοχές, ενώ παράλληλα αύριο θα μειωθεί και η ένταση των ανέμων, καθώς αναμένονται εντάσεως μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και αυτό σε συνδυασμό με την κάπως πιο αυξημένη σχετική υγρασία θα κάνει το αίσθημα της δυσφορίας ακόμη πιο έντονο.

Ωστόσο, οι πιο θερμές ημέρες αυτού του κύματος καύσωνα, αναμένονται τη Δευτέρα και την Τρίτη με 40άρια τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη, ενώ τοπικά πιθανότατα θα φτάσουμε και τους 41 βαθμούς.