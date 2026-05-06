Κεφαλονιά: «Μην τον νιώσει κανείς αυτόν τον πόνο» - Συγκλονίζουν οι γονείς της 19χρονης Μυρτώς

«Την εύρεση της αλήθειας», ζητούν οι γονείς της 19χρονης Μυρτώς, οι οποίοι μίλησαν σχεδόν ένα μήνα μετά τον θάνατο της αδικοχαμένης κόρης τους.

Αρχικά η μητέρα της, μιλώντας σήμερα (6/5) στην εκπομπή «Πρωινό» του ANT1, εξέφρασε το πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσει τον χαμό της Μυρτώς ενώ μίλησε και για τη μοιραία νύχτα στο Αργοστόλι.

«Κάθε μέρα είναι χειρότερη. Δεν ξέρω πως θα...Περνάνε διάφορες σκέψεις από το μυαλό μου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την Μυρτώ. Δεν γίνεται. Αρνούμαι. Πήγα από τις 8:30 η ώρα το πρωί, πήγα στο παιδί. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Είναι κάτι που δεν μπορώ. Δεν αντέχω.

Παίρνω 60 φάρμακα την ημέρα. Να μην σκέφτομαι. Εγώ δούλευα παιδάκι μου 20 ώρες την ημέρα. Για τη Μυρτούλα μου δούλευα. Τώρα γιατί να δουλεύω. Δεν θέλω πλέον να δουλέψω. Αυτό τον πόνο που έχουμε, να μην τον νιώσουν, ούτε οι γονείς τους. Εγώ ό,τι είχα το έχασα», ανέφερε αρχικά.

«Πάρτε την καρδιά μου να δουλέψει στη Μυρτούλα μου. Λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ του λέω, σε παρακαλώ, σε ικετεύω βγάλε την καρδούλα μου να δουλέψει η δικιά της. Τίποτα δεν έγινε. Δεν είχαμε μυστικά, μάτια μου μεταξύ μας με τη Μυρτούλα μου. Δεν είχαμε. Τώρα πώς την τουμπάρανε και πώς δεν ξέρω τι έγινε.

Είχε βάλει στόχο αυτός. Πού πρόλαβε το παιδάκι μου η Μυρτώ, να έπαιρνε τον κακό τον δρόμο. Η Μυρτούλα μου ό,τι της δίναμε εμείς, δεν ήταν 5 - 10 ευρώ, όταν έβγαινε καμία φορά, που δεν έβγαινε κι όλας, τώρα το Πάσχα βγήκε.

Εκείνο το βράδυ ήμουν βάρδια. Μου ήρθε στο μυαλό όπως την σκεφτόμουν, και της λέω τη λέξη ''Σ'αγαπάω'' και μου λέει ''μαμά''... Έτσι...(εξήγησε το περιστατικό) Πού να φανταστώ.

Της λέω με ποιον; Με τον...Δεν μου έκοψε να της πω.. Αυτό είναι λάθος μου. Το πέρασα ακίνδυνο το παιδί αυτό. Πού ήξερα ότι αυτός είχε σκοπό το παιδάκι μου;», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με την ψυχολογική της κατάσταση, η μητέρα της Μυρτούς ανέφερε: «Έχω άρνηση παιδάκι μου. Δεν μπορώ ακόμα. Παίρνω κάποια φάρμακα μόνη μου. Τα κάνω κοκτέιλ. Απλά τις πιο πολλές ώρες κοιμάμαι να μην σκέφτομαι».

Πατέρας Μυρτώς: «Το παιδί μου δεν έπινε ποτέ»

Με τη σειρά του, ο πατέρας της Μυρτώς, δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή: «Για την αλήθεια ζω. Για την άγια ώρα που θα βγει η αλήθεια. Πήρε τον κακό τον δρόμο. Ποιον δρόμο πρόλαβε να πάρει; 18 χρονών και 3 μηνών ήταν το παιδί μου. Το παιδί μου είναι κάτω από τα κυπαρίσσια τώρα. Το παιδί μου δεν έπινε ούτε πορτοκαλάδα. Κάναμε Πάσχα, της έβαλα μια ρομπόλα να πιει και μου είπε μπαμπά δεν πίνω εγώ αφού το ξέρεις.

Ήταν η γυναίκα μου στο δικαστήριο για να δώσει κατάθεση. Απέναντι είναι ένα κλμαπ. Ήρθε ο άνθρωπος και μου λέει ΄΄το παιδί σου σε αυτή την καρέκλα καθόταν την προηγούμενη μέρα και μου παράγγειλε ένα κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ''.

Προσπαθώ να βρω δικαίωση για το παιδί μου, όχι για εμένα. Να απαλύνω την ψυχούλα του παιδιού μου, γιατί τοπ βλέπω σε οπτασία μπροστά μου, με παράπονο το παιδί μου, σαν να μου ΄λέει ''πατέρα τι κάνεις εσύ;''. Αφήνεις και λένε. 'Δεν ξέρω αν υπήρχε πιο πολλή αγάπη να δώσω σε αυτό το παιδί. Τόσο μεγάλος είναι ο πόνος που έχω».

Αναφορικά με τους γονείς της Ολίβιας, όπου πήγαν στη φυλακή να την επισκεφθούν, απάντησε: «Τα κτήνη, αυτά τα άτομα, δεν με ενδιαφέρουν εμένα. Αυτά τα αποβράσματα της κοινωνίας, που πουλάνε θάνατο. Εγώ δεν έχω συναντηθεί με κανέναν γονιοό, γιατί δεν πρέπει να είναι γονείς αυτοί που έχουν τέτοια παιδιά. Δεν επιτρέπεται να έχουν τον τίτλο ότι είναι γονείς. Αυτοί φταίνε για ό,τι έχει συμβεί», κατέληξε ο πατέρας της Μυρτούς.