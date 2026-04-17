Κεφαλονιά: Θρήνος και συγκίνηση στην κηδεία της Μυρτώς - «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»

Τελέστηκε η κηδεία της 19χρονης Μυρτώς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην πλατεία Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Το τελευταία «αντίο» έγινε σε κλίμα βαθιάς θλίψης.

Το παρών έδωσαν συγγενείς, φίλοι και φυσικά οι γονείς της. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου λίγα μέτρα μακριά από το δικαστικό μέγαρο όπου απολογούνται οι τρεις νεαροί κατηγορούμενοι.

Δεκάδες στεφάνια με μηνύματα αγάπης και αποχαιρετισμού γεμίζουν τον προαύλιο χώρο του ναού. «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου», γράφει ο παππούς της, ενώ ένα άλλο σημείωμα αναφέρει «Σε αγαπάμε Μυρτώ».

Διαβάστε επίσης: Ό,τι και να συμβεί σε μια γυναίκα, φταίει

Στιγμιότυπο από την κηδεία της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά | EUROKINISSI

Θάνατος Μυρτώς: Στα δικαστήρια Κεφαλονιάς οι συλληφθέντες

Την ίδια στιγμή, οι τρεις συλληφθέντες βρίσκονται στα δικαστήρια Κεφαλονιάς για να απολογηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Οι άνδρες έφτασαν σύμφωνα με το kefaloniapress.gr συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους υπεράσπισής τους, Χρήστο Τσόλκα , Παναγιώτη Θεοδωρακόπουλο και Νίκο Αλετρά και οι τρεις δικηγόροι εκτός Κεφαλονιάς.

Οι τρεις άντρες, ηλικίας 26, 22 και 23 ετών, αντιμετωπίζουν την κατηγορία του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως καθώς και της κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.