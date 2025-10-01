Μενού

Κίνηση τώρα: Χάος ενόψει απεργίας ΜΜΜ - Στο «κόκκινο» Μεσογείων και Κηφισίας

Σε ποιους δρόμους έχει κίνηση τώρα.

Κίνηση επί του λεωφόρου Κατεχάκη | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
Ακόμη μια μέρα με καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα έχουν να αντιμετωπίσουν οδηγοί στην Αθήνα, με την κυκλοφορία να γίνεται ακόμη πιο δύσκολη ενόψει απεργίας των Μέσων Μεταφοράς.

Στο «κόκκινο» όπως κάθε φορά, είναι η Λεωφόρο Κηφισού και η Λεωφόρος Μεσογείων.

Διαβάστε επίσης: Πανελλαδική απεργία σήμερα 1η Οκτωβρίου: Όλες οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Κίνηση τώρα: Αναλυτικά οι δρόμοι με μποτιλιάρισμα 

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στους εξής δρόμους: 

  • Λεωφόρος Κωνσταντίνου 
  • Λεωφόρος Αμαλίας
  • Λεωφόρος Συγγρού 
  • Λεωφόρος Κηφισού 
  • Λεωφόρος Μεσογείων 
  • Λεωφόρος Κηφισίας 

