Κίνηση τώρα: Χάος ενόψει απεργίας ΜΜΜ - Στο «κόκκινο» Μεσογείων και Κηφισίας

Ακόμη μια μέρα με καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα έχουν να αντιμετωπίσουν οδηγοί στην Αθήνα, με την κυκλοφορία να γίνεται ακόμη πιο δύσκολη ενόψει απεργίας των Μέσων Μεταφοράς.
Στο «κόκκινο» όπως κάθε φορά, είναι η Λεωφόρο Κηφισού και η Λεωφόρος Μεσογείων.
Κίνηση τώρα: Αναλυτικά οι δρόμοι με μποτιλιάρισμα
Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στους εξής δρόμους:
- Λεωφόρος Κωνσταντίνου
- Λεωφόρος Αμαλίας
- Λεωφόρος Συγγρού
- Λεωφόρος Κηφισού
- Λεωφόρος Μεσογείων
- Λεωφόρος Κηφισίας
