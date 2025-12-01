Κλιμακώνουν οι αγρότες: «Η Ελλάδα θα γεμίσει μπλόκα στην εθνική οδό» - Τι αποφάσισαν στη Νίκαια

Αποφασισμένοι για δυναμικές και μαζικές κινητοποιήσεις εμφανίζονται οι αγρότες, μετά τη συνέλευση που πραγματοποίησαν στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, στέλνοντας μήνυμα ότι θα «γεμίσουν με μπλόκα την Ελλάδα».

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, ενισχύεται διαρκώς το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας ενώ στόχος τους είναι να ξεπεραστεί ο αριθμός των 1000 τρακτέρ στο σημείο.

Όπως αναφέρθηκε στη σημερινή απογευματινή συνέλευση από αύριο (02/12) αναμένονται και άλλα τρακτέρ από κάθε γωνιά του νομού Λάρισας αλλά και από τη Μαγνησία.

«Απαιτούμε δικαιοσύνη. Αύριο υποδεχόμαστε νέα τρακτέρ που θα έρθουν από όλες τις περιοχές του νομού Λάρισας και της Μαγνησίας. Ενισχύεται κάθε μέρα το μπλόκο. Αυτή την ενότητα και την μαζικότητα φοβάται η κυβέρνηση. Το κίνημα έχει δύναμη, θα μιλάμε όλοι μαζί στην συντονιστική επιτροπή, κάτι που θα γίνεται κάθε απόγευμα», τονίστηκε στην αγροτική σύσκεψη.

Ταυτόχρονα σχεδιάζονται οι επόμενες κινήσεις και ο συντονισμός με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα της υπόλοιπης χώρας.

Το μόνο σίγουρο είναι και αυτό υπερασπίζονται οι αγρότες, πως «ήρθαν για να μείνουν», ζητώντας λύσεις στα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές διάθεσης αλλά και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Στο μπλόκο βρέθηκε νωρίς το απόγευμα στη Νίκαια και ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Θανάσης Μαμάκος που είχε ολιγόλεπτη συζήτηση με τους αγρότες αλλά και λίγο αργότερα και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας.

Σύμφωνα με το neosagon.gr, αποφασίστηκε να οριστεί ένας εκπρόσωπος από κάθε αγροτικό σύλλογο – χωριό με σκοπό τη σύσταση της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου του Ε-65.

Από τον Πρόεδρο της ΕΟΑΣΚ Κώστα Τζέλλα, τονίστηκε ότι τα μπλόκα τις επόμενες μέρες θα ενισχυθούν και θα πληθύνουν γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, ενώ υπογραμμίστηκε ότι στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων βρίσκεται το σύνολο της κοινωνίας.

«Θα γεμίσει με μπλόκα η Ελλάδα»

«Είμαστε στην εθνική και μαζί με τον Ε 65 και ανοίξαμε τον δρόμο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι αγρότες βγήκαν και στα Μάλγαρα, κατάφεραν να βγουν επίσης στην ε.ο. Είμαστε 3-0, καλά πάμε», τόνισε πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ κ. Ρίζος Μαρουδας εν μέσω χειροκροτημάτων για να συμπληρώσει:

« Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θα αδειάσει την εθνική από τα τρακτέρ, αυτό δεν μπορεί να γίνει, αυτό ήταν απειλή για τους συναδέλφους που έρχονται.

Η Ελλάδα θα γεμίσει μπλόκα σε καίρια σημεία στην εθνική οδό, σε τελωνεία κλπ, όπου μπορεί να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης που έχουμε. Είμαστε αποφασισμένοι ότι δεν θα κάνουμε βήμα πίσω αν δεν λυθούν τα προβλήματά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φορείς που μας συμπαραστέκονται.

Αντιμετωπίσαμε κρατική καταστολή, το περιμέναμε. Είναι απαράδεκτο ότι οι δύο συνάδελφοί μας ήταν με χειροπέδες σαν κοινοί εγκληματίες σήμερα στα δικαστήρια, την ώρα που ο «Φραπές» έφτυσε ολόκληρη κυβέρνηση και την εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι υποχρέωσή μας να είμαστε την Πέμπτη μαζί με κάποια τρακτέρ 1 η ώρα στα δικαστήρια στη Λάρισα στην απολογία των συναδέλφων μας απαιτώντας να αθωωθούν.

Αύριο το μπλόκο ενισχύεται με πάρα πολλά τρακτέρ, από πολλά χωριά, όπως το Καστρί το Μακρυχώρι, την Αμυγδαλή, την Μελία, την Μέλισσα, την Χάλκη καθώς και από τα χωριά των Φαρσάλων που θα έρθουν κομβόι και από την Μαγνησία από Στεφανοβίκειο και Ριζόμυλο. Στις 12 θα είναι εδώ αύριο Τρίτη. Θα έρθουν και τα ταξί, μετά το ψήφισμα που θα παραδώσουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για συμπαράσταση».

Μπλόκα σε τρία σημεία

Μπλόκα σε τρία σημεία έχουν στήσει οι αγρότες, με τη οδική ραχοκοκαλιά της χώρας να «κόβεται» στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη και στον Ε-65 έξω από την Καρδίτσα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Ειδικότερα, κλειστή για 2η ημέρα παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτήριους.

Μεγάλο και εξαιρετικά οργανωμένο είναι το μπλόκο των Καρδιτσιωτών, καθώς από την Κυριακή άρχισαν να τοποθετούνται σκηνές και καθίσματα, δείχνοντας να είναι έτοιμοι από καιρό για αυτή τη διαμαρτυρία.

Το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς με νέα τρακτέρ, με αποτέλεσμα να ξεπερνούν τα 1.500 και με προοπτική αύξησης του αριθμού και ενίσχυσης των τρακτέρ. Απόψε αναμένεται να πραγματοποιήσουν σύσκεψη οι αγρότες του μπλόκου της Καρδίτσας, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.