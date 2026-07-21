Κόκκινος συναγερμός για φωτιές και καύσωνα την Τετάρτη: Γιατί είναι «η πιο επικίνδυνη μέρα του καλοκαιριού»

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι πολύ επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν από την Τετάρτη 22/7 έως και τα ξημερώματα της Πέμπτης 23/7, ευνοούν την εκδήλωση φωτιάς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Ήδη η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) την Περιφέρεια Αττικής και άλλες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, την ώρα που η ΕΜΥ προειδοποιεί για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου.

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Φωτιές: Οι περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο

Παράλληλα, η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εξέδωσε προειδοποίηση επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών για την περίοδο από τις 8:00 το πρωί της Τετάρτης έως τις 3:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι:

Κιλκίς

Θεσσαλονίκη

Θεσσαλία (κυρίως νότια τμήματα Λάρισας, Μαγνησίας και αν. τμήματα Καρδίτσας και Τρικάλων)

Φθιώτιδα

Βοιωτία

Ν. Φωκίδα

Αττική

Κορινθία

Αργολίδα

Αρκαδία

Λακωνία

Αχαΐα

Hot - Dry - Windy την Τετάρτη

Τα κύρια χαρακτηριστικά που θα επικρατήσουν την Τετάρτη είναι ο καιρός τύπου Hot - Dry- Windy, με την ευφλεκτότητα των νεκρών δασικών καυσίμων να αναμένεται να είναι πολύ υψηλή (περιεχόμενη υγρασία ≤ 5-7%, 10:00–21:00).

Επιπλέον, θα πνέουν δυτικοί / νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 30-45 km/h (5-6 μποφόρ) και τοπικά 55-65 km/h (7-8 μποφόρ), με ριπές που κατά τόπους θα ξεπερνούν τα 80-90 km/h.

Από αργά το απόγευμα (19:00–20:00), οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε δυτικοί / βορειοδυτικοί, διατηρώντας υψηλές εντάσεις (>30-40 km/h, τοπικά >50 km/h) έως τα μεσάνυχτα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται πολύ υψηλό έως και ακραίο δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές, μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης, μεγάλα θερμικά φορτία και πολύ αυξημένη πιθανότητα κηλιδώσεων σε τυχόν πυρκαγιές που εκδηλωθούν.

Επιπλέον, πιθανή θεωρείται η ακραία πυρική συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε υπήνεμες περιοχές όπου οι άνεμοι θα δρουν ως καταβάτες, δημιουργώντας τοπικά ακραίες ξηροθερμικές συνθήκες.

Κατά τόπους είναι πιθανή η έντονη πυρική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Προειδοποίηση Επικίνδυνων Πυρομετεωρολογικών Συνθηκών σηματοδοτεί την έλευση επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών. Τυχόν πυρκαγιές που εκδηλωθούν θα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει έναρξη πυρκαγιάς.

«Η Τετάρτη η πλέον επικίνδυνη ημέρα του φετινού καλοκαιριού»

Μιλώντας στο Reader.gr, ο Θοδωρής Γιάνναρος, επικεφαλής της ομάδας FLAME και κύριος ερευνητής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ, τονίζει ότι «η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πλέον επικίνδυνη ημέρα του φετινού καλοκαιριού μέχρι σήμερα»

Όπως εξηγεί, «έχουμε θερμό καιρό για μία σχετικά μεγάλη περίοδο, με υψηλότερες των κανονικών θερμοκρασίες, ενώ τις τρεις τελευταίες ημέρες έχουμε κατά πολύ υψηλότερες από το κανονικό τιμές και ταυτόχρονα συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας».

Στο πλαίσιο αυτό, «από τη Δευτέρα (20/7) μέχρι και την Τετάρτη (23/7) ο αέρας στη χώρα είναι τόσο "διψασμένος" που τραβάει υγρασία από τη βλάστηση πάρα πολύ αποδοτικά, επομένως η αυριανή ημέρα θα χαρακτηριστεί από πολύ μεγάλη ευκολία ανάφλεξης της βλάστησης, με αποτέλεσμα να καθίστατι πολύ εύκολη μία έναρξη πυρκαγιάς, αν υπάρξει η πηγή θερμότητας, όπως μία σπίθα».

Την ίδια ώρα, την Τετάρτη «θα προσεγγίσει μία διαταραχή ψηλά στην ατμόσφαιρα, η οποία θα οδηγήσει στην ενίσχυση των ανέμων, από το πρωί της Τετάρτης -περίπου στις 10 με 11».

Προβλέπονται συγκεκριμένα «ισχυροί δυτικοί, βορειοδυτικοί ή νοτιοδυτικοί άνεμοι, ανάλογα την περιοχή, 5 με 6 και τοπικά 7 με 8 Μποφόρ, οι οποίοι θα έρθουν να προστεθούν στην ήδη πολύ εύφλεκτη βλάστηση, θα έχουμε δηλαδή καιρό τύπου Hot-Dry-Windy».

Κατά τον κ. Γιάνναρο, οι συνθήκες αυτές αποτελούν «τον νο1 επικίνδυνο συνδυασμό για πυρκαγιές, οι οποίες, αν εκδηλωθούν, κινούνται πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά σε χαμηλή βλάστηση, αναπτύσσουν μεγάλα θερμικά φορτία, ειδικά εκεί που βρίσκουν πλούσια βλάστηση».

Οι φωτιές αυτές «παρουσιάζουν κηλιδώσεις, όπου μία καύτρα μπορεί να ξεκινήσει μία νέα εστία αρκετά πιο μακριά από το κυρίως μέτωπο».

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«Καταβάτες άνεμοι σαν σεσουάρ»

Οι περιοχές που βρίσκονται στο... «βαθύ κόκκινο» του χάρτη του FLAME, είναι πεδιάδες, καθώς «οι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων που θα επικρατήσουν, λειτουργούν σε πολλές περιοχές ως καταβάτες» που, σύμφωνα με τον Θοδωρή Γιάνναρο έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συμπεριφορά:

«Αναγκάζονται να κινηθούν σε οροσειρές, όπως η Πίνδος, ενώ χάνουν υγρασία, οδεύοντας προς την κορυφή. Όταν αρχίζουν να κατεβαίνουν την υπήνεμη πλευρά συμπιέζονται και θερμαίνονται, με αποτέλεσμα, όταν φτάσουν στην πεδιάδα, να είναι πάρα πολύ θερμοί και ξηροί, σαν να έχουμε ανοίξει ένα σεσουάρ».

Κατά συνέπεια, «αυξάνεται κατακόρυφα η ευφλεκτότητα, το δυναμικό με το οποίο εξαπλώνεται μία πυρκαγιά, εάν εκδηλωθεί, δημιουργώντας έτσι πολύ επικίνδυνες συνθήκες».

Τέλος, ο επικεφαλής της ομάδας FLAME υπογραμμίζει ότι «εξίσου ανησυχητικό για την αυριανή ημέρα είναι το γεγονός ότι τοπικά αυτοί οι πολύ ισχυροί, θερμοί και ξηροί άνεμοι θα διατηρηθούν ακόμα και τη νύχτα. Προγνωστικά αναμένουμε τέτοιους ανέμους σε περιοχές της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, οπότε οι διευθύνσεις αλλάζουν».

Xάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για 43αρια την Τετάρτη

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα τη Τετάρτη 22/7, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στις περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.