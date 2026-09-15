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Κόνιτσα: Πάνω από 1.100 τα καμμένα στρέμματα - Δορυφορική εικόνα του Copernicus δείχνει την καταστροφή

Συνολικά 1.152 στρέμματα έχουν καεί στην περιοχή της Κόνιτσας, μετά από τη φωτιά που συνεχίζει να καίει για δύο εβδομάδες. Περίπου 8.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί.

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Φωτιά στην Κόνιτσα | facebook/Νίκος Μηλιώνης
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Σε 1.152 στρέμματα ανέρχεται η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας, σύμφωνα με τη χθεσινή αποτύπωση του δορυφόρου Copernicus, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

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Δορυφορική απεικόνιση από το ευρωπαϊκό σύστημα Copernicus | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η συνολική επηρεαζόμενη έκταση είναι περίπου 8.000 στρέμματα, όπου όπως επισημαίνει το υπουργείο, καίγονται ο βελονοτάπητας και ο υπόροφος από έρπουσα φωτιά, η οποία, όπως προσθέτει, δεν προκαλεί καμία ζημιά στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων.

Τέλος, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, ακόμη και στην έκταση των 1.152 στρεμμάτων, που φέρεται ως καμένη, η πραγματική έκταση και ο αριθμός των κατεστραμμένων δένδρων θα εκτιμηθεί την επόμενη άνοιξη από τις δασικές υπηρεσίες.

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