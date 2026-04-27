Κωνσταντοπούλου για δίκη Τεμπών: «Οι περισσότερες παραβιάσεις κράτους δικαίου στη μεταπολίτευση»

Συνεχίζεται σήμερα, 27 Απριλίου, η δίκη των Τεμπών και το παρών στο «Γαιόπολις», στη Λάρισα, έδωσε μεταξύ άλλων και η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνοντας λόγο για συστηματική υπονόμευση της δικαστικής διαδικασίας.

Η δικηγόρος και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, δήλωσε ότι η δίκη των Τεμπών διεξάγεται «με τις περισσότερες παραβιάσεις κράτους δικαίου που έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση και νωρίτερα» καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency, υποστήριξε μάλιστα ότι πίσω από αυτές τις ενέργειες κρύβονται εκείνοι που φοβούνται την αποκάλυψη της αλήθειας: «Αυτοί που το πέτυχαν αυτό είναι εκείνοι ακριβώς που δεν θέλουν η αλήθεια να αποκαλυφθεί και οι ένοχοι να οδηγηθούν στη φυλακή. Δυστυχώς σε αυτή τη φοβερή υπονόμευση της διαδικασίας συμπράττουν και φορείς που θα έπρεπε να υπερασπίζονται τη δημοσιότητα της δίκης».

Στηλίτευσε επίσης τον περιορισμό της πρόσβασης στους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για «αστυνομικό έλεγχο και βία προς πολίτες και συγγενείς».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στην προσωπική επίθεση που, όπως καταγγέλλει, δέχεται λόγω της δράσης της στην υπόθεση. «Προσέρχομαι στη δίκη αυτή έχοντας απέναντί μου μια πρωτοφανή στοχοποίηση από την κυβέρνηση, από επίορκους δικαστές, αλλά και από πρόθυμους υποστηρικτές μιας άκρατης λασπολογίας και χυδαιολογίας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, θεωρεί πως στόχος είναι να στερηθεί από τις οικογένειες των θυμάτων η νομική τους εκπροσώπηση, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει: «Το καθήκον του δικηγόρου είναι ιερό. Δεν είναι συνετό κάποιοι να νομίζουν ότι θα υπαναχωρήσουμε με απειλές, λασπολογία και επίδειξη εξουσίας. Δεν θα μας αποτρέψουν από την άσκηση των καθηκόντων μας».