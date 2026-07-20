Κρίσιμη η κατάσταση του Αριστοτέλη Χαντζή: Νέα επιδείνωση της υγείας του μετά από τον αγώνα του για τα Προσφυγικά

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο Αριστοτέλης Χαντζής, καθώς η υγεία του παρουσίασε νέα, σοβαρή επιδείνωση.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που δημοσιοποίησε σήμερα (20/07) η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών, ο ασθενής είναι πλέον τραχειοστομημένος και αντιμετωπίζει νέα επιπλοκή στο αναπνευστικό του σύστημα.
Όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η αναπνευστική λειτουργία του επιδεινώθηκε εξαιτίας λοίμωξης στο κατώτερο αναπνευστικό. Παράλληλα, ο οργανισμός του παλεύει με πολλαπλές και σύνθετες επιπλοκές που έχουν προκύψει από το σοβαρό σύνδρομο επανασίτισης και την παρατεταμένη ασιτία. Η πολυήμερη νοσηλεία του απαιτεί συνεχή, αυξημένη εντατική υποστήριξη και εξειδικευμένη νοσοκομειακή φροντίδα, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του σταθερά κρίσιμη.
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Η δραματική επιβάρυνση της υγείας του Αριστοτέλη Χαντζή είναι το άμεσο αποτέλεσμα της απεργίας πείνας την οποία διεξήγαγε επί 140 ημέρες, φέρνοντας τον οργανισμό του στα απόλυτα όριά του.
Ο ίδιος προχώρησε σε αυτή την ακραία μορφή διαμαρτυρίας έχοντας ως κεντρικό στόχο τη διάσωση της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών.
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