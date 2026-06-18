Κρήτη: 19χρονος έπεσε από τα Ενετικά Τείχη - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 19χρονος ο οποίος τραυματίστηκε ύστερα από πτώση από τα Ενετικά Τείχη στο κέντρο του Ηρακλείου, Κρήτης.

Ο νεαρός βρέθηκε στο κενό το βράδυ της Τετάρτης (17/06) και διερχόμενοι πολίτης, που αντιλήφθηκαν το σοβαρό περιστατικό, κάλεσαν τις Αρχές, όπως μεταφέρει το neakriti.gr.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με κινητή μονάδα, καθώς και αστυνομικοί, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια και να συλλέξουν στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη.

Ο 19χρονος είχε τις αισθήσεις του, όταν έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις, και κατάφερε να δώσει τα στοιχεία του και να πει πως έπεσε από τα Τείχη.

Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου και παρακολουθείται στενά από το προσωπικό.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Κωνσταντίνος Δανδουλάκης, μιλώντας στο τοπικό μέσο, ανέφερε πως ο 19χρονος είναι πολυκαταγματίας, καθώς φέρει σοβαρές κακώσεις στον θώρακα, τη σπλήνα, το ήπαρ και τη λεκάνη.

Προς το παρόν, δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό στην Κρήτη.