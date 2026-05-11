Για το περιστατικό με την παράσυρση της γυναίκας στην περιοχή Παντάνασας του Ηρακλείου Κρήτης από όχημα που οδηγούσε ο σύζυγός της, μίλησε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η 27χρονη γυναίκα εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ την ώρα του περιστατικού, στο όχημα επέβαιναν και τα τρία παιδιά του ζευγαριού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε η κα Δημογλίδου στο Mega, η αστυνομία ενημερώθηκε από διερχόμενους οδηγούς και όταν έφτασε στο σημείο εντόπισε τη γυναίκα αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου.

Ο σύζυγός της ήταν στο σημείο, όπως και τα τρία ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 7 και 3,5 ετών και ένα βρέφος 2,5 μηνών.

Ο άνδρας ισχυρίστηκε πως βγήκε μόνη της από το όχημα, αλλά οι μαρτυρίες, τόσο των ανηλίκων, όσο και άλλων διερχομένων τον διαψεύδουν.

Είναι χαρακτηριστικό πως ένα από τα παιδιά φαίνεται να είπε: «Ο μπαμπάς κλώτσησε τη μαμά», κατά την ίδια πηγή.

«Το μεγαλύτερο παιδί είναι σε ηλικία που μπορεί να περιγράψει αυτά που είδε» σημείωσε η κα Δημογλίδου, συμπληρώνοντας πως «οι αστυνομικοί προσπαθούν να λάβουν πληροφορίες (σ.σ. από τα ανήλικα) διακριτικά)».

Αλλά, όπως τόνισε, «υπάρχουν και μάρτυρες».

Ερωτώμενη για το ένα ισχύουν οι πληροφορίες περί μέθης του συζύγου, εξήγησε πως έχει ληφθεί δείγμα που θα εξεταστεί για να φανεί το ποσοστό του αλκοόλ στο αίμα του.

Καταλήγοντας επεσήμανε πως ο άνδρας στην Κρήτη, που συγκλονίζεται από άλλο ένα περιστατικό μετά τη δολοφονία του 21χρονυο στην Αμμουδάρα, είναι αντιμέτωπος με βαριά δίωξη: απόπειρα ανθρωποκτονίας, στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας, παράσυρση πεζού και - εάν ήταν όντως μεθυσμένος - έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.