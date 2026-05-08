Καρέ καρέ οι κινήσεις του δράστη στην Αμμουδάρα: Πώς προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές μέχρι την εκτέλεση

Την ώρα που συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούσαν τον 21χρονο Νικήτα στην τελευταία του κατοικία, γράφονταν υπό άκρα μυστικότητα στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου η τελευταία πράξη του δράματος.

Εκεί, οι γονείς του καλύτερου του φίλου απολογούνταν για τη στυγερή δολοφονία του, αποκαλύπτοντας το χρονικό μιας εκδίκησης που, όπως φαίνεται, σχεδιαζόταν μεθοδικά.

Το «θέατρο» του 54χρονου προς τις Αρχές

Για μήνες, ο 54χρονος δράστης φρόντιζε να αποπροσανατολίζει την Αστυνομία. Τον Δεκέμβριο του 2024, όταν είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διαβεβαίωνε ψυχρά τους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε καν τον Νικήτα.

Ισχυριζόταν πως είχε να τον δει από την ημέρα του μοιραίου τροχαίου που στοίχισε τη ζωή στον δικό του γιο, φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει πως αν τον έβλεπε μπροστά του δεν θα τον αναγνώριζε.

Μάλιστα, τόνιζε πως την ημέρα της κηδείας του παιδιού του, απέφυγε έστω και να κοιτάξει την οικογένεια του Νικήτα. Αυτό το «θέατρο» αποδείχθηκε το προπέτασμα καπνού πίσω από το οποίο οργάνωνε την εκτέλεση.

Ο παροξυσμός και οι ισχυρισμοί περί «τυχαίας συνάντησης»

Κατά την απολογία του, ο 54χρονος εμφανίστηκε απολύτως αμετανόητος, σοκάροντας με την κυνικότητά του: «Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο έξι».

Ο δράστης επιχείρησε να παρουσιάσει το έγκλημα ως αυθόρμητη αντίδραση ύστερα από μια υποτιθέμενη τυχαία συνάντηση. Ισχυρίστηκε ότι οπλοφορούσε επειδή επέστρεφε από μνημόσυνο του ανιψιού του (όπου είχε ρίξει μπαλωθιές) και ότι η δολοφονία πυροδοτήθηκε από ειρωνείες και μια άσεμνη χειρονομία του θύματος.

«Στο πρόσωπό μου εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Θόλωσα, περιήλθα σε κατάσταση παροξυσμού», υποστήριξε. Σύμφωνα με το αφήγημά του, έπεσε πάνω στο όχημα του 20χρονου και όταν εκείνος βγήκε και του επιτέθηκε, τράβηξε το περίστροφο και άδειασε τις σφαίρες πάνω του.

Από την πλευρά της, η σύζυγός του κατέθεσε πως προσπάθησε να αποτρέψει το μοιραίο. «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω 'Κώστα μη', αλλά ήταν πλέον αργά. Αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία - κλειδί που δείχνει ενέδρα

Παρά τους ισχυρισμούς του δράστη περί «θολωμένου μυαλού» και συμπλοκής, νέα στοιχεία έρχονται να ανατρέψουν τα δεδομένα, υποδεικνύοντας προμελετημένο σχέδιο.

Αυτόπτης μάρτυρας, η οποία ειδοποίησε πρώτη την Αστυνομία, περιέγραψε στο MEGA μια σκηνή που παραπέμπει ξεκάθαρα σε ενέδρα:

«Το μαύρο αυτοκίνητο του δράστη πήγε να πεταχτεί μπροστά μας από έναν παράδρομο. Αμέσως μετά ακούσαμε τη σύγκρουση. Γύρισα να δω τι γίνεται και, πριν καλά καλά το καταλάβω, είχαν ήδη αρχίσει οι πυροβολισμοί. Το παιδί ήταν όρθιο, έπεσε επιτόπου, και είδαμε τον άνθρωπο από πάνω του να τον πυροβολεί».

Ο 20χρονος Νικήτας φαίνεται πως προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να γλιτώσει, όμως η δίψα του 54χρονου για εκδίκηση δεν του άφησε κανένα περιθώριο.

Μετά τις απολογίες τους, ο 54χρονος και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αναμένεται να μεταφερθούν εκτός Κρήτης και συγκεκριμένα στις φυλακές Κορυδαλλού.