Ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 7:00 το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) οι απολογίες των πρώτων 16 κατηγορουμένων που εμπλέκονται στην υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακριτικές αρχές αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση έξι εκ των εμπλεκομένων, οι οποίοι οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές.

Δέκα ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, ενώ ένας ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, μαζί με τους υπόλοιπους 16 συλληφθέντες που αναμένεται να περάσουν από τον ανακριτή.

Οι σημερινές απολογίες επικεντρώθηκαν κυρίως σε αδικήματα που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης δύο εκ των κατηγορουμένων, η απόφαση να αφεθούν αρκετοί κατηγορούμενοι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αποτελεί ένδειξη ότι η υπόθεση ενδέχεται να μην είναι τόσο ξεκάθαρη όσο αρχικά παρουσιάστηκε.

Όπως δήλωσε, οι εντολείς του αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Παράλληλα, αναμένονται εντάλματα στο πλαίσιο δεύτερης δικογραφίας, η οποία αφορά μεθοδικούς εκβιασμούς και πιέσεις γύρω από μοναστική περιουσία.

Στη δημοσιότητα έχουν ήδη έρθει σοκαριστικοί διάλογοι, ενώ το σχετικό προανακριτικό υλικό βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, ο αριθμός των εμπλεκομένων στην υπόθεση αναμένεται να φτάσει σε τριψήφιο επίπεδο.

Πηγή: ΕΡΤ