Κύκλωμα απάτης ΦΠΑ: Προφυλακιστέοι οι πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών των μελών του κυκλώματος απάτης με τις εικονικές εταιρείες για την είσπραξη ΦΠΑ και επιστροφής φόρου και πέντε άτομα κρίθηκαν προφυλακιστέα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι και τρεις ελεύθεροι υπό όρους.
Μεταξύ εκείνων που προσωρινά κρατούμενοι, είναι ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ερασιτεχνικής ομάδας, ο αδερφός του, δημοτικός υπάλληλος και ένας στενός του συνεργάτης.
Διαβάστε επίσης: Κύκλωμα ΦΠΑ: Νέοι «καυτοί» διάλογοι που φέρεται να εμπλέκουν τον Νίκο Κοκλώνη
Η διαδικασία αποδείχθηκε επεισοδιακή καθώς κατά την έξοδο του συλληφθέντα που αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι, έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου των ανακριτικών γραφείων και διακομίστηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Η διαδικασία για τους πρώτους εννιά έληξε τα ξημερώματα της Κυριακής (5/10) και σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι οκτώ συλληφθέντες.
