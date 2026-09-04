Κυψέλη: Πέφτουν σε σοβαρές αντιφάσεις ο 43χρονος και η 38χρονη - Τι λένε για το ειδεχθές έγκλημα

Όλα δείχνουν πως σπάει το κοινό μέτωπο που είχαν στήσει μέχρι στιγμής ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, όσον αφορά στη δολοφονία του βρέφους τους, το οποίο εντοπίστηκε κατεψυγμένο στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Mega, οι δύο κατηγορούμενοι έχουν δώσει διαφορετικές πληροφορίες στις Αρχές για τον χρόνο θανάτου του μωρού, αλλά και το ποιοι ήταν μπροστά στο αποτρόπαιο έγκλημα.

Ειδικότερα, η 38χρονη, που αποδείχθηκε πως είναι βιολογική μητέρα όλων των παιδιών, είπε στην αστυνομία πως δεν ήταν παρούσα όταν σκότωσε το αγοράκι ο σύντροφός της.

Είπε, συγκεκριμένα, πως ήταν παρόντες ο 43χρονος και δύο από τα άλλα τρία παιδιά, με την ίδια να έρχεται αργότερα.

Επίσης, ως χρόνο του φρικιαστικού εγκλήματος έδωσε το 2023.

Ο 43χρονος, από την άλλη, δηλώνει βέβαιος πως το θανάσιμο μαχαίρωμα του βρέφους έγινε το 2022. Ο ίδιος, παράλληλα, επιμένει ότι το περιστατικό έγινε μπροστά στη σύντροφό του και τα παιδιά τους.

Την Τρίτη (08/09) αναμένεται να βρεθούν ξανά ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα και εκεί θα φανεί εάν θα αρχίσουν τις αλληλοκατηγορίες ή όχι.

Τέλος, σημειώνεται πως θα κληθούν σε νέα κατάθεση και τα τρία ανήλικα.

Κατά το ίδιο μέσο, οι Αρχές πιστεύουν πως τα παιδιά μπορεί να γνωρίζουν και άλλα πράγματα, αλλά είναι σε κατάσταση φόβου και δεν μιλούν.