Κυψέλη: Ξεσπά η μητέρα του 43χρονου - «Καμία μάνα δεν θέλει να φέρει στον κόσμο τέτοιο παιδί»

Ξεσπά η μητέρα του 43χρονου, που κατηγορείται για την φρικτή δολοφονία του λίγων μηνών βρέφους του, το οποίο στη συνέχεια κατέψυξε και έκρυβε για περίπου 2 χρόνια, πριν εντοπιστεί σε σπίτι στην Κυψέλη.

Μιλώντας στο Mega, η μητέρα του κατηγορούμενου σημείωσε πως δεν θυμάται το εν λόγω παιδί, βέβαια από την έρευνα του σταθμού προκύπτει πως είχε σχολιάσει σε όλες τις φωτογραφίες που είχε αναρτήσει ο γιος της στα social media με το βρέφος.

Ισχυρίζεται ότι έχει στοχοποιηθεί και η ίδια, αλλά επιμένει ότι ήταν πάντα δίπλα στα παιδιά της και στήριζε τον γιο της, στέλνοντάς του συνεχώς χρήματα.

«Αυτή τη στιγμή είμαι μόνη μου. Ο άντρας μου έχει πεθάνει. Είμαι στα χαμένα αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να βάλω μία σειρά τι έχει γίνει γιατί δεν ξέρω τίποτα. Έχω μπερδευτεί με όλα αυτά» σημείωσε.

«Ο κόσμος με δικάζει. Εγώ δεν φταίω. Ούτε είπα να σκοτώσει, ούτε είπα να κάνει, ούτε είπα» τόνισε η ίδια.

Ενημέρωσε πως η ίδια ζει μόνιμα στη Γερμανία και έχει πάνω από μία δεκαετία να έρθει στην Ελλάδα και δεν γνώριζε τι έκανε ο γιος της όλο αυτό το διάστημα.

«Εγώ ζω στη Γερμανία. Έχω να έρθω στην Ελλάδα, 12 χρόνια. Πού να ξέρω εγώ τι κάνει πίσω αυτό το παιδί; Δεν είναι μικρό παιδί. Είναι 43 χρονών παλικάρι» ανέφερε, ειδικότερα.

«Για ποιο πράγμα να φταίει αυτή η μάνας; Με δικάζει εμένα ο κόσμος, τι μάνα είμαι; Εγώ τι μάνα ήμουν; Εγώ μία ζωή ήμουν δίπλα στα παιδιά μου και πάντα θα είμαι στα παιδιά μου δίπλα, ό,τι και να γίνει. Φυσικά μία μάνα ποτέ δεν θέλει να βγάλει ένα τέτοιο παιδί σε αυτόν τον κόσμο. Ποτέ» κατέληξε η μητέρα του κατηγορούμενου.

Διαβάστε επίσης: Κυψέλη: Τα τρία ανήλικα γνώριζαν για το νεκρό βρέφος στην κατάψυξη – Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι

Οι κατηγορίες για τη φρικτή υπόθεση της Κυψέλης

Σημειώνεται πως ο κατηγορούμενος, που έλαβε σήμερα (03/09) αναβολή, θα δικαστεί στις 5 Οκτωβρίου για αδικήματα που αφορούν απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου.

Παράλληλα, οι τρεις κατηγορούμενοι για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης, που χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι για διακίνηση ναρκωτικών, αναμένεται να βρεθούν και πάλι αύριο ενώπιον των δικαστικών αρχών, αυτή τη φορά για τις διώξεις που απαγγέλθηκαν σε βάρος τους, όσο έδιναν απολογίες για τα ναρκωτικά.

Στον 43χρονο Έλληνα και την 38χρονη σύντροφό του από την Γερμανία, αποδίδεται ότι σκότωσαν το λίγων μηνών αγοράκι, το πτώμα του οποίου βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στον τρίτο κατηγορούμενο, 26 ετών, από το Αφγανιστάν, η νέα κατηγορία αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο πριν και μετά την συμπλήρωση των 12 ετών του θύματος.

Οι νέες κατηγορίες που αντιμετωπίζει το ζευγάρι αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία καθώς και για ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ.

Ο 26χρονος, πλην του κακουργήματος που αφορά το ανήλικο κορίτσι με το οποίο ισχυρίζεται ότι είχε σχέση, βαρύνεται επιπλέον και με κατηγορία που αφορά κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.