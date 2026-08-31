Κυψέλη: Ποινικές διώξεις σε τρία πρόσωπα για την υπόθεση φρίκης με το νεκρό βρέφος - Ένα κακούργημα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, καθώς οι τρεις ενήλικες που διέμεναν στο διαμέρισμα και εμπλέκονται στην υπόθεση ήρθαν αντιμέτωποι με ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα.

Το κακούργημα, σύμφωνα με το dikastiko.gr, αφορά την διακίνηση ναρκωτικών και το πλημμέλημα τη μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Ο λόγος για τον Έλληνα, την Γερμανίδα μητέρα, και τον Αφγανό.

Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη (02/09) και μέχρι τότε θα μείνουν υπό κράτηση.

Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα αναμένεται να διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές με την ολοκλήρωση της δικογραφίας, προκειμένου να εξεταστεί και το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης.

Άγνωστός παραμένει ακόμη ο χρόνος του θανάτου του βρέφους. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε η 28χρονη μητέρα στους αστυνομικούς, επρόκειτο για δικό της παιδί, το οποίο είχε πεθάνει πριν από περίπου 8 μήνες και το διατηρούσε στην κατάψυξη. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι πήρε μαζί της τη σορό επειδή η οικογένεια ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμα.

Δείτε την έξοδο των συλληφθέντων από την Ευελπίδων από το Orange Press Agency:

Κυψέλη: Έφερε 20 μαχαιριές το νεκρό βρέφος

Οι αποκαλύψεις κατά τη διάρκεια της έρευνας των αρχών συγκλονίζουν. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές πιθανότητα από σουγιά δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

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Οι αρχές αναζητούν τον ακριβή ρόλο των ατόμων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα προκειμένου να διαπιστώσουν ποιος αφαίρεσε τη ζωή του βρέφους, αν υπήρξε συναυτουργία και ποια ήταν τα ακριβή γεγονότα που οδήγησαν στο αποτρόπαιο έγκλημα.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη.

Με αφροδίσια τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας

Τα ευρήματα των αρχών, είναι ανησυχητικά και για τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Ο 9χρονος και η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, νοσούν από σύφιλη και υποβάλλονται ήδη στην προβλεπόμενη θεραπεία.

Μάλιστα, οι δύο ανήλικοι είχαν βρεθεί πέρυσι στο οσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με εισαγγελική εντολή αλλά ο πατέρας τα απομάκρυνε.

Αυτή τη στιγμή, τα δυο αγόρια παραμένουν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, ενώ η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» για μαιευτικό και γυναικολογικό έλεγχο.