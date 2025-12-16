Μενού

Κυψέλη: Προκαταρκτική εξέταση για το μαχαίρωμα μαθήτριας μέσα σε σχολείο

Προκαταρκτική εξέταση από το Υπουργείο Παιδείας για το περιστατικό με το μαχαίρωμα μαθήτριας σε σχολείο της Κυψέλης.

Γυμνάσιο Κυψέλη
Το Γυμνάσιο στην Κυψέλη όπου μαχαιρώθηκε μαθήτρια | INTIME/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το περιστατικό με την επίθεση με μαχαίρι από μαθήτρια σε βάρος συμμαθήτριάς της, σε σχολείο της Κυψέλης.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, η εντολή δόθηκε «για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της εντός σχολικής μονάδας της Αττικής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το Υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.

