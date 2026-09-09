Κυψέλη: Σενάριο θέλει τα οστά να ανήκουν στην Γιου Τινγκ - Αλλά ο Τσούκαλης διαφωνεί

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης αναφέρθηκε στις εικασίες πως τα οστά που βρέθηκαν σε σακούλα στην Κυψέλη μπορεί να ανήκουν στην αγνοούμενη Κινέζα μεταφράστριας Γιου Τινγκ.

Σε συνέντευξή του στο Action24, o κ. Τσούκαλης εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει πως οι δύο υποθέσεις δεν συνδέονται μεταξύ τους.

«Η γυναίκα έχει χαθεί εδώ και 3-4 μήνες. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί να πάνε να πάρουν τα οστά να τα πάνε στο συγκεκριμένο σημείο,

εκεί που βρέθηκε και το διαβατήριο;».

Σημειώνεται πως σε κοντινό σημείο, στο Αττικό Άλσος, βρέθηκε το διαβατήριο της γυναίκας, που δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και αρκετό διάστημα.

«Σκότωσε, ας πούμε - που μακάρι να διαψευστούμε όλοι και να είναι ζωντανή η γυναίκα - μετά από 3 μήνες μένουν τα οστά της; Πώς μένουν τα οστά της; Επίσης δύσκολο. Και πάει και τα αφήνει σε ένα σημείο, σε μία σπηλιά;» διερωτήθηκε ο ίδιος.

Ο ίδιος εξήγησε πως «δεν μου δένει, δεν λύνεται τέτοια εξίσωση».

Στο ίδιο πλαίσιο επεσήμανε πως «έχουμε πάρα πολλές εξαφανίσεις, που δεν έχουν διευκρινιστεί, πολλά χρόνια».

«Ο ιατροδικαστής θα δώσει λύση λέγοντας από πότε είναι τα οστά. Θα ανοίξουν όλοι οι φάκελοι από τις εξαφανίσεις των τελευταίων ετών, που απομένουν αδιευκρίνιστες».