Κυψέλη: Ξανά στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες - Η μητέρα αποδίδει στον 43χρονο τις ευθύνες

Ξανά σήμερα (04/09) αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.

Ανάμεσα στα νεότερα στοιχεία, προβληματισμό προκαλούν τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το βρέφος είναι παιδί του 43χρονου και της 38χρονης που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Η 15χρονη και ο 12χρονος είναι επίσης παιδιά και των δύο, όχι όμως και ο 9χρονος ο οποίος είναι μόνο της Γερμανίδας.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενο ισχυρισμό της μητέρας προς τις αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι και τα τέσσερα παιδιά έχουν τον ίδιο πατέρα.

Κυψέλη: Αντιφατικές οι καταθέσεις του ζευγαριού

Επίσης πολλά ερωτηματικά προκαλούν οι καταθέσεις του ζευγαριού, οι οποίες σε πολλά σημεία απέχουν. Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, η μητέρα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της σε σχέση με όσα είχε αναφέρει κατά την προανάκριση, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν.

Διαβάστε επίσης: Κυψέλη: Ξεσπά η μητέρα του 43χρονου - «Καμία μάνα δεν θέλει να φέρει στον κόσμο τέτοιο παιδί»

Ωστόσο, με βάση τα όσα είναι γνωστά, ο 43χρονος φέρεται να ανέφερε ότι όλοι βρίσκονταν στην κατοικία, ενώ η 38χρονη υποστήριξε ότι εκείνη την ώρα απουσίαζε.

Παράλληλα, οι καταθέσεις των δύο μεγαλύτερων ανήλικων παιδιών φαίνεται να παρέχουν νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν μετά τον θάνατο του βρέφους. Σύμφωνα με όσα φέρονται να έχουν καταθέσει, γνώριζαν ότι το παιδί είχε πεθάνει, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν πότε ακριβώς επήλθε ο θάνατός του.

Ανέφεραν, πάντως, ότι γνώριζαν πως από το 2022 το βρέφος παρέμενε παγωμένο και μεταφερόταν μέσα σε βαλίτσα.

