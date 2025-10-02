Λάρισα: Παρουσιάστηκαν οι δίδυμοι χρυσοθήρες - Πήραν προθεσμία για τη Δευτέρα

Στις αστυνομικές αρχές παραδόθηκαν, λίγο μετά τη λήξη του αυτοφώρου, τα δύο αδέρφια που είχαν εμπλακεί στην ανασκαφή για λίρες σε στοά στους Γόννους Λάρισας.
Οι δύο άνδρες είχαν διαφύγει από το σημείο μετά το ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της παράνομης έρευνας, με αποτέλεσμα να καταζητούνται από τις αρχές.
Παράλληλα, συνελήφθη και ο τρίτος αδερφός τους, στον οποίο ανήκει το όχημα που εντοπίστηκε κοντά στη σπηλιά και κατασχέθηκε στο πλαίσιο της έρευνας.
Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε η απολογία του 77χρονου, ο οποίος είχε λάβει χθες (01/10) προθεσμία. Αναμένεται πλέον η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα για το αν θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερος μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.
