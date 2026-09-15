Λέων για θάνατο Μαζωνάκη: «Υποτασικό σoκ οδήγησε σε ισχαιμικό επεισόδιο - Κομβικές οι ιστολογικές εξετάσεις»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής εταιρείας, Γρηγόρης Λέων, μίλησε στο STAR αναφορικά με την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, σχετικά με τη βασική αιτία του θανάτου του τραγουδιστή, ενώ βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ο Γρηγόρης Λέων είπε: «Θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλές υποθέσεις, όμως σε συνδιασμό με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε αλλά και όσα έχουν ειπωθεί σχετικά με τη πτώση της πίεσης και όλα τα άλλα που έχουν ακουστεί, το πιο πιθανό, εκτιμώ ότι πρόκειται για ένα ισχαιμικό καρδιακό επεισόδιο.

Η καρδιά πιθανά να είχε μια υποάρδευση, δηλαδή να στερούταν το απαραίτητο αίμα και το απαραίτητο οξυγόνο και να υπέστη ισχαιμία. Η αλήθεια είναι πως καθοριστικό ρόλο πρόκειται να παίξουν οι ιστολογικές εξετάσεις και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να συγκρίνουμε με το τι έγινε ή τι δεν έγινε το κρίσιμο χρονικό διάστημα γιατί η ισχαιμία, εάν μάλιστα έχει προέλθει από υπόταση, ουσιαστικά με κατάλληλες κινήσεις μπορεί να αναταχθεί και δεν ξέρω αν έγιναν οι κατάλληλες κινήσεις».

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Αναφορικά με το αν τα παραπάνω προυποθέτουν μια προηγούμενη πάθηση, ο ιατροδικαστής είπε: «Σε ένα τέτοιο μηχάνημα μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε, γι'αυτό και λέμε ότι εδώ θα ανοίξει μια τεράστια βεντάλια ευθυνών, είναι πολύ καθοριστικό να γνωρίζεις το τι ασθενή έχεις μπροστά σου, τι φάρμακα μπορεί να παίρνει». Άρα είναι απαραίτητο το ιατρικό ιστορικό, για να ξέρουμε την κατάσταση του ασθενούς, επεμβάσεις κάνουν και οι υγιείς και οι μη υγιείς».

Επιπλέον συμπλήρωσε: «Εάν ο ασθενής είχε έναν στηθαγχικό πόνο, δηλαδή ένα κλινικό σημείο που μπορεί να δηλώσει άνετα, είναι πιθανό στο καρδιογράφημα να φαινόταν μια ερχόμενη ισχαιμία. Σε αυτή τη περιπτωση δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να μπορεί να μπει αυτός ο άνθρωπος σε ένα τέτοιο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης».

Σχετικά με την καθυστερημένη αντίδραση των γιατρών, ο Γρηγόρης Λέων ανέφερε: «Όλα τα σωστικά μέσα, όταν έχεις να κάνεις με ένα οξύ καρδιακό επεισόδιο τα χρησιμοποιείς. Και την αδρεναλίνη σε σωστή δοσολογία, και τον απινιδωτή και ότι άλλο απαιτείται σε μια τέτοια κατάσταση. Να υπενθυμίσω ότι ο ένας εκ των δύο γιατρών είναι παθολόγος. Η παθολογία είναι μια πολύ μάχιμη ειδικότητα που έρχεται διαρκώς αντιμέτωπη με τέτοια περιστατικά».