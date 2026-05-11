Γεραπετρίτης για πλωτό drone: «Ιδιαίτερα σοβαρό συμβάν, θα υπάρξουν διαβήματα» - Τι είπε για την έρευνα

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, αναφέρθηκε στον εντοπισμό του πλωτού drone στη Λευκάδα επισημαίνοντας πως «είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό».

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες μέρες, και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος» επεσήμανε, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα» ενημέρωσε ο ίδιος.

Τόνισε, ωστόσο, πως η χώρας μας «δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος».

Στο ίδιο πλαίσιο τόνισε πως η «Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».