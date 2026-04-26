Ο Λόφος Φιλοπάππου είναι ένας από τους πιο γνωστούς λόφους στο κέντρο της Αθήνας, συνδεδεμένος γεωγραφικά και ιστορικά με εκείνους του Αστεροσκοπείου και της Πνύκας. Είναι γνωστός και ως λόφος των Μουσών, ενώ κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας αναφερόταν ως λόφος Σέγγιο.

Το όνομά του προέρχεται από το μνημείο που δεσπόζει στην κορυφή του και χρονολογείται μεταξύ 114 και 116 μ.Χ. Σύμφωνα με τον Παυσανίας, το μνημείο ανεγέρθηκε στο σημείο όπου παλαιότερα είχε ταφεί ο Μουσαίος.

Ποιος ήταν ο Φιλοπάππος

Το μνημείο κατασκευάστηκε από τους Αθηναίους προς τιμήν του Γάιος Ιούλιος Αντίοχος Φιλοπάππος, ενός εξόριστου ηγεμόνα από το μικρό ελληνιστικό βασίλειο της Κομμαγηνή, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και απέκτησε την ιδιότητα του Αθηναίου πολίτη.

Ο Αντίοχος έφερε την προσωνυμία «Φιλόπαππος», που σημαίνει «αυτός που αγαπά τον παππού του», πιθανότατα προς τιμήν του προγόνου του.

Ως πολίτης του δήμου Βήσας της Αντιοχίδας φυλής, διετέλεσε αγωνοθέτης των Διονυσίων και δύο φορές επώνυμος άρχοντας. Παράλληλα, ως Ρωμαίος πολίτης και με την εύνοια του αυτοκράτορα Τραϊανός, ανέλαβε σημαντικά αξιώματα, φτάνοντας μέχρι το ύπατο αξίωμα.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές πότε ακριβώς εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και πότε ανακηρύχθηκε επίσημα δημότης Βήσας. Πάντως, πριν από το 88 μ.Χ. είχε ήδη διατελέσει άρχοντας της πόλης και αγωνοθέτης στα Διονύσια.

Το μνημείο του Φιλοπάππου

Η επιγραφή του κεντρικού ανδριάντα αναφέρει: «Φιλόπαππος Επιφάνους Βησαιεύς», δηλαδή «ο Φιλόπαππος, γιος του Επιφάνους, πολίτης του δήμου Βήσας».

Μια δεύτερη επιγραφή στην πρόσοψη του μνημείου αναφερόταν στη βασιλική του καταγωγή: «Βασιλεύς Αντίοχος Φιλόπαππος, υιός του βασιλέως Επιφανούς Αντιόχου», επιβεβαιώνοντας την καταγωγή του από βασιλικό οίκο.

Η φυλακή του Σωκράτη

Τα ερείπια του αρχαίου κτηρίου που σήμερα είναι γνωστά ως Φυλακές Σωκράτους βρίσκονται επίσης στον Λόφο Φιλοπάππου. Ο χώρος έλαβε την ονομασία του από τον Σωκράτη, λόγω της πεποίθησης ότι σε αυτό το σημείο είχε κάποτε φυλακιστεί ο αρχαίος φιλόσοφος. Λεπτομερείς πληροφορίες για τη φυλάκιση και την εκτέλεση του Σωκράτη λαμβάνουμε από τους διαλόγους Κρίτων και Φαίδων.