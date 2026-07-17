Λορέντζο Καριέρε: Ραγίζουν καρδιές τα λόγια της αδελφής του – «Σε αγαπάμε αφάνταστα»

Ανείπωτη θλίψη και σοκ προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε το βράδυ της Τετάρτης (15/7). Ο γνωστός μουσικός, που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην εγχώρια ποπ κουλτούρα, «έσβησε» σε ηλικία μόλις 51 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας το τελευταίο διάστημα.

Ο Λορέντζο Καριέρε αγαπήθηκε από το ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο ιστορικό ριάλιτι Bar του MEGA, ενώ στη συνέχεια καθιερώθηκε στα μουσικά δρώμενα ως βασικό μέλος του δημοφιλούς συγκροτήματος Φίλοι για Πάντα.



Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί το Σάββατο 18/7 στο Παλαιό Ψυχικό, όπου συγγενείς και φίλοι θα του πουν το τελευταίο αντίο.

Λίγες ώρες πριν από την κηδεία, η αδελφή του εκλιπόντος, Λιάνα Καριέρε-Οικονομίδου, προχώρησε σε μια σπαρακτική ανάρτηση, ραγίζοντας καρδιές με τα λόγια της και δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από το παρελθόν:

«Αδερφούλη μας, λατρεμένε. Δεν υπάρχουν λόγια. Σε αγαπάμε αφάνταστα πολύ! Καλή αντάμωση, Λορεντζίνο μου».