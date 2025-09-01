Μαφία στην Κρήτη: Μέχρι και τις 90 οι συλλήψεις - Τι ζητούσαν κληρικοί, αστυνομικοί από το κύκλωμα

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, καθώς οι συλλήψεις αναμένεται να φτάσουν ακόμα και 90.

Σύμφωνα με το Mega, αναμένονται 41 ακόμα συλλήψεις προσώπων, ανάμεσά τους και κρατικοί λειτουργοί, ενώ όπως αναφέρεται στα έγγραφα της ΕΛΑΣ, αφορούν κατηγορίες εκβιασμού επιχειρηματιών και κληρικών στα Χανιά, αποχαρακτηρισμού δασικής έκτασης, άσκησης επιρροής για απόδοση τίτλων σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και χρηματισμού κληρικών λειτουργών.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος ήθελαν καθηγητές σε καίρια πόστα ώστε να εξασφαλίσουν πτυχία για ορισμένα πρόσωπα από Πανεπιστήμια.

Στις συνομιλίες αποκαλύπτεται ότι αστυνομικός, ο οποίος ήταν κατηγορούμενος για σοβαρές ποινικές υποθέσεις, τηλεφώνησε σε αρχηγό του κυκλώματος ώστε να διαμορφωθεί η έδρα του δικαστηρίου και να εξασφαλίσει ευνοϊκή δικαστική απόφαση για την υπόθεση που εκκρεμούσε εις βάρος του.

Η ΕΛΑΣ εξετάζει το ενδεχόμενο στο παρελθόν το κύκλωμα να είχε πρόσβαση σε δικαστικούς λειτουργούς, με στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση ατόμων με ποινική δράση.

Αποκαλυπτική και η δράση ανώτερου κληρικού, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος του κυκλώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός, ο ίδιος είχε εκβιαστεί πριν από δύο χρόνια με προσωπικές φωτογραφίες για να εκχωρήσει σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής.

Ο συγκεκριμένος κληρικός που εκβιάστηκε αποχώρησε από τη μονή, εντάχθηκε στο κύκλωμα και στη συνέχεια ζήτησε από μέλη του κυκλώματος να επιτεθούν σε άτομα με τα οποία είχε προσωπικές διαμάχες.

Τέλος, υπάρχουν συνομιλίες όπου μέλη του κυκλώματος μιλούσαν με υπεύθυνο νοσοκομείου, ώστε άτομα με ψυχικά νοσήματα να μεταφερθούν σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας ενός εκ των αρχηγών του κυκλώματος, ώστε να λαμβάνει έσοδα από τη παραμονή τους εκεί.

Μάλιστα, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να ήθελαν να γίνει μητροπολίτης Χανίων ένας συγκεκριμένος κληρικός, προκειμένου να έχουν την εκμετάλλευση εκκλησιαστικών οικοπέδων και είναι χαρακτηριστικό ότι τηλεφωνούν σε πολιτικά πρόσωπα, προκειμένου να στηρίξουν τον συγκεκριμένο κληρικό.

Σύμφωνα πάντα με το Mega, ζητούσαν από πολιτικό να παρέμβει σε πρόσωπα της αμερικανικής κυβέρνησης, προκειμένου να ασκήσουν πιέσεις στην ελληνική και να υπάρξει αρωγή στα σχέδια της εγκληματικής οργάνωσης και από τις ΗΠΑ.

Πάνω από 1 εκ. ευρώ το παράνομο όφελος μόνο το 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, το οικονομικό όφελος, της εγκληματικής οργάνωσης, ξεπερνάει το 1.177.720 ευρώ από τις αρχές του 2025 όταν και ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυκλώματος από την ασφάλεια Χανίων.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν πραγματοποιήσει 5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.

Είχαν προμηθευτεί (από εμπόρους ναρκωτικών):

41.222 γραμμάρια κάνναβης

9.175 γραμμάρια κοκαΐνης

2.100 γραμμάρια ηρωίνης.

Πλούτιζαν με εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμούς, παροχή προστασίας ενώ δεν έλειπαν και οι βομβιστικές επιθέσεις και οι ξυλοδαρμοί.

Ο ρόλος των δύο αδελφών

Σλυμφωνα με την ΕΡΤ, κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται να έχουν τα δύο αδέρφια, 57 και 47 ετών, που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Τα δύο αδέλφια εμφανίζονταν τα τελευταία χρόνια ως επιχειρηματίες κυρίως στον τουριστικό κλάδο, με μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι γνωστοί στην ευρύτερη περιοχή. Κλειδί για την αποκάλυψη της οργάνωσης ήταν δύο μυστικοί αστυνομικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα οι οποίοι έφτασαν στα Χανιά από την Αθήνα.

Παρουσιάστηκαν ως εργαζόμενοι στην εστίαση και μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων και σε συνεννόηση με την εισαγγελία κατάφεραν να διεισδύσουν στην οργάνωση.