Ακριβώς στις πέντε, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, εξήλθαν από τη ΓΑΔΑ για να μεταφερθούν στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για την υπόθεση της Marfin.

Τα νέα στοιχεία για τη Marfin και οι συλλήψεις

Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, εξετάστηκαν από την αρχή όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ προέκυψαν νέα ευρήματα και έγινε αναλυτική σύγκριση που οδήγησε στην ταυτοποίησή τους.

Οι δύο συλληφθέντες είναι 42 ετών, ενώ η γυναίκα που αναζητείται είναι 46χρονη και έχει φύγει πριν από έξι χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο όπου μένει μόνιμα. Αναμένεται η σύλληψή της από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά.

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Οι τρεις, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, είναι γνωστοί από τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Λεπτομέρεις για την υπόθεση αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν από την Ελληνική Αστυνομία. Η έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, συνεχίζεται.

Υπενθυμίζεται πως η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, έχασαν τις ζωές τους την ημέρα εκείνη.

Το χρονικό της επίθεσης στη Marfin με τους τρεις νεκρούς

Στις 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια γενικής απεργίας ενάντια στα οικονομικά μέτρα, ομάδα αγνώστων προκάλεσε εμπρησμό στο υποκατάστημα της Marfin-Εγνατία, ενώ μέσα βρίσκονταν εργαζόμενοι.

Στο υποκατάστημα στην οδό Σταδίου 23 εργάζονταν εκείνη την ημέρα περίπου 25-30 υπάλληλοι, παρά την απεργία. Ο καπνός και οι τοξικές αναθυμιάσεις τύλιξαν γρήγορα το κτίριο.

Ενώ οι περισσότεροι υπάλληλοι κατάφεραν να διαφύγουν από τον φωταγωγό προς τη στέγη ή απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία στον τρίτο όροφο.

Κατά την πρόσφατη εκδήλωση - μνήμης για την τραγωδία, συνάδελφος των θυμάτων είχε κάνει λόγο για «εγκληματική ενέργεια» από πλευράς των δραστών, αλλά και επέρριψε ευθύνες από τους υπευθύνους για το κτίριο.

«Το κτίριο ήταν παλιό. Η διέξοδος ήταν περιορισμένη, οι δυνατότητες διέξοδου ήταν περιορισμένες έως ανύπαρκτες. Η έξοδος η κεντρική μπλοκαρίστηκε από τη φωτιά τελείως».