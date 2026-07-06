Μαρία Αντωνογιαννάκη: Από εγκεφαλικό πέθανε η δημοσιογράφος στην Κρήτη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ενώ οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ανακοπή καρδιάς, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη στην Κρήτη, οφείλεται σε ρήξη εγκεφαλικού ανευρίσματος.

Η ρήξη, οδήγησε σε αιμοραγία και έτσι κατέληξε η 46χρονη σύμφωνα με το cretalive.gr.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, αναφέρει: «Άλλο ένα καίριο πλήγμα δέχθηκε η δημοσιογραφική οικογένεια της ΕΣΗΕΠΗΝ και του ΤΕΑΣ, με την απώλεια της αγαπημένης συναδέλφου, Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Η Μαρία με καινοτόμες αντιλήψεις τόσο στο γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο, υπηρέτησε πιστά και με εντιμότητα τη δημοσιογραφία μέχρι τα 46 χρόνια της, οπότε κόπηκε τόσο νωρίς, τόσο ξαφνικά το νήμα της ζωής της.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη, πάντα με το χαμόγελο, ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή, εργαζόταν στην ΚΡΗΤΗ TV, στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη» και στην ενημερωτική της ιστοσελίδα neakriti.gr.

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Η αξιαγάπητη και αξέχαστη συνάδελφος σ’ όλη της τη ζωή και την επαγγελματική της διαδρομή, στάθηκε όρθια και ακέραια στις επάλξεις. Γιατί αυτός είναι και ο ρόλος ενός ευσυνείδητου επαγγελματία συντάκτη. Να προσπαθεί, να αγωνίζεται, να μάχεται σθεναρά και καθημερινά για το καλό του κοινωνικού συνόλου, με τήρηση των κανόνων της δεοντολογίας. Η προσφορά της στη δημοσιογραφία και την κοινωνία υπήρξε πολύτιμη και οπωσδήποτε ανεκτίμητη.

Είναι γεγονός ότι η αείμνηστη συνάδελφος δεν μάσαγε τα λόγια της. Μιλούσε ευθέως και σε πρώτο πρόσωπο με παρρησία, τεκμηριώνοντας πάντα τις απόψεις της με επιχειρήματα. Οπωσδήποτε δεχόταν τον αντίλογο από τους συνομιλητές της, αρκεί να απαντούσαν με δεδομένα και πειστικά στις ερωτήσεις της».

Κρήτη: Το τελευταίο «αντίο» στη δημοσιογράφο

Υπενθυμίζεται ότι, εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο, στο γκαράζ, στην περιοχή του Άη Γιάννη. Μολονότι, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνοδεία γιατρού, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 16:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σορός για βρίσκεται στον ναό για το τελευταίο αντίο από τις 15:30. Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου.