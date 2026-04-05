Μαρία Καρυστιανού: «Το βίντεο έκαιγε ανθρώπους που οδηγούν πολύ ψηλά και αφορούν στο μπάζωμα»

Σε μια παρέμβαση γεμάτη οργή και αιχμηρές καταγγελίες, η Μαρία Καρυστιανού μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» για τις τελευταίες εξελίξεις στη δίκη των Τεμπών.

Η Καρυστιανού έκανε λόγο για «οργανωμένο σχέδιο» με σκοπό την απόκρυψη στοιχείων και την καθυστέρηση της απόδοσης ευθυνών.Η Καρυστιανού χαρακτήρισε πρωτόγνωρα όσα συμβαίνουν στη δικαστική αίθουσα, εστιάζοντας στην απόφαση της δικαστού να δηλώσει αποχή.

«Δεν είναι η θέση του δικαστή να λιποθυμά, να λιγοψυχά ή να φοβάται. Η θέση της δικαστού είναι να έχει τον απόλυτο έλεγχο της αίθουσας.

Έπρεπε να προστατεύσει τη δίκη και να την ορίσει, όχι να δηλώνει αποχή, η οποία σύμφωνα με το νόμο είναι μόνο για συγκεκριμένους λόγους».

Η ίδια συνέδεσε την αποχή με την υποχρέωση παράδοσης των επίμαχων βίντεο, τονίζοντας ότι επί έναν μήνα προβάλλονταν «χαζές δικαιολογίες» για να εμποδιστεί η πρόσβαση των συγγενών σε αυτά.

Σύμφωνα με την κ. Καρυστιανού, η ταχύτατη επικύρωση της αποχής από το Συμβούλιο υποδηλώνει μεθόδευση, με στόχο να τιναχτεί η δίκη στον αέρα και να κερδηθεί χρόνος για παρεμβάσεις στα πειστήρια. Σημείωσε με νόημα πως η δικαστής κατέρρευσε αμέσως μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Ένωσης και όχι κατά τη διάρκεια της έντασης. Έκανε λόγο για «αρνησιδικία» και τόνισε ότι τίποτα δεν έγινε τυχαία, αλλά με συγκεκριμένο σκοπό.

«Προφανώς υπάρχει κάτι που τους καίει στα βίντεο»

Η έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη ήταν το κεντρικό σημείο της τοποθέτησής της, ειδικά όσον αφορά το οπτικοακουστικό υλικό που λείπει.

«Ουδεμία εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Προφανώς υπάρχει κάτι που τους καίει. Άρα βλέπουμε το μπάζωμα. Βλέπουμε ανθρώπους που δεν πρέπει να δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατονομάζοντας πολιτικά πρόσωπα. Υποστήριξε ότι το υλικό αυτό θα αποκάλυπτε ποιοι έδωσαν τις εντολές για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος.

Κλείνοντας, η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε μετωπική επίθεση στον πρώην Υπουργό Μεταφορών, χαρακτηρίζοντάς τον «ηθικό αυτουργό» για τον θάνατο των 57 ανθρώπων.

«Είναι ένας πολύ δειλός άνθρωπος, αναξιοπρεπής, δε σέβεται ούτε τον ελληνικό λαό, ούτε τα χρήματα του ελληνικού λαού. Θεωρεί ότι δικαιούται να στέκεται μέσα σε αυτή την καρέκλα και να πληρώνεται, ενώ το όνομά του είναι στις δικογραφίες», δήλωσε, ενώ κατέληξε λέγοντας πως σε περίπτωση πρόωρων εκλογών, οι συγγενείς των θυμάτων θα είναι «πανέτοιμοι».

