Η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου επανέρχεται με νέες δηλώσεις όσον αφορά στο εάν θα ασχολούνταν με την πολιτική, επιμένοντας πως είναι κάτι που δεν την αφορά σε αυτή την φάση της ζωής της.

Με αφορμή την παρουσία της στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και ερωτώμενη για το εάν θα ασχολούνταν με την πολιτική σημείωσε πως «δεν το θέλω».

«Δεν θέλω να βρεθώ, ακόμα και αν έμπαινα σε διαδικασία ψηφοφορίας - γιατί μόνο έτσι θα έμπαινα στη Βουλή, όχι να μου χαρίσει κάποιος κάτι. (...) δεν το θέλω, τουλάχιστον τώρα και δεν θα βάλω υποψηφιότητα» σημείωσε στην ΕΡΤ.

«Δεν με αφορά αυτή τη στιγμή γιατί πρέπει να αφήσω τη δουλειά μου», συμπλήρωσε, εξηγώντας πως «την δουλειά μου την αγαπάω πολύ και δεν θέλω να την αφήσω».

Ερωτώμενη σχετικά σημείωσε πως έχει δεχθεί προτάσεις.

Παρόλα αυτά, όμως, τόνισε πως «δεν μπορώ να σταματήσω να είμαι πολιτικά ενεργή πολίτης, γιατί νιώθω ότι με αφορά».

Καθημερινά προβλήματα όπως το κόστος ζωής και τα όσα λένε οι κυβερνώντες για τις τιμές, όπως είπε η κα Τουμασάτου, την πείθουν πως δεν γίνεται να μην μιλάει. «Πρέπει να το πω γιατί με πονάει να δουλεύω 500 ώρες και να μην μου φτάνουν».