Μαρίσσα Λαιμού: Βαρύ κλίμα στην κηδεία της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών - Σε εξέλιξη οι έρευνες για ιατρική αμέλεια

Σήμερα (10/10) έγινε η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού, της Ελληνίδας κληρονόμου, η οποία βρέθηκε νεκρή στην έπαυλή της στο Λονδίνο λίγες ώρες μετά το εξιτήριο της από το νοσοκομείο στη Βρετανία.

Η αιτία θανάτου, σύμφωνα με τη νεκροψία ήταν η σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου.

Αν και η οικογένεια διέμενε στο Λονδίνο, η κηδεία έγινε στη χώρα καταγωγής της Μαρίσσας, στην Ελλάδα, και το Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Όπως μεταφέρει το Mega, η τελετή έγινε σε βαρύ κλίμα και οι δύο δίδυμοι αδελφοί της κρατούσαν από το χέρι τους γονείς τους για να τους δώσουν δύναμη. Τα λόγια του πατερά της στο τελευταίο αντίο, σπαρακτικά:

«Σήμερα στεκόμαστε εδώ με την πιο βαριά καρδιά που μπορεί να έχει ένας γονιός. Δεν προετοιμάζεται κανείς να αποχαιρετίσει το παιδί του, γιατί το παιδί είναι το αύριο, είναι η συνέχεια. Από μικρό κοριτσάκι είχε ένα πάθος, το θέατρο. Ήταν ο κόσμος της, η χαρά της, η ίδια της η ζωή».

«Εύχομαι η οικογένεια να βρει φως για τον υπόλοιπο δρόμο. Ήταν ένα υπέροχο πλάσμα», δήλωσε η θεία της, Χρυσάνθη Λαιμού.

Συνεχίζονται οι έρευνες για ιατρική αμέλεια

Την ίδια, στιγμή, σε εξέλιξη βρίκσονται οι έρευνες για πιθανή ιατρική αμέλεια κατά του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) στη Βρετανία, καθώς έδωσαν εξιτήριο στη Μαρίσσα Λαιμού, λίγες ώρες πριν πεθάνει, διαβεβαιώνοντας την ότι η κατάσταση της υγείας της είναι καλή.

H οικογένεια Λαιμού να έχει κινήσει νομικές ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.