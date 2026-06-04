«Με φύλαξε ο Θεός να μην σκοτώσω άνθρωπο»: Σοκάρει ο 75χρονος που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Ναύπακτο

Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως, μετά από όσα είπε ο 75χρονος οδηγός που ενεπλάκη σε τροχαίο με διαδοχικές συγκρούσεις με οχήματα και παραλίγο να παρασύρει μια μητέρα με το ανήλικο παιδί της στην Ναύπακτο.

«Οδηγούσα και… έφυγε. Τώρα, κόλλησε το γκάζι; Ξέρω τι μπορεί να έγινε; Αυτό έγινε σε δευτερόλεπτα μέσα. Δεν πάτησα φρένο καθόλου. Δεν πρόλαβα να πατήσω», είπε χαρακτηριστικά ο 75χρονος που προκάλεσε το τροχαίο στην εκπομπή Live News του MEGA.



Υπενθυμίζεται ότι το όχημά του παραβίασε ρυθμιστική πινακίδα απαγόρευσης εισόδου και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, συγκρούστηκε διαδοχικά με τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο σταθμευμένα επιβατηγά αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατηγό όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και σε τραπεζοκαθίσματα και λοιπό εξοπλισμό δύο εμπορικών επιχειρήσεων στη Ναύπακτο.



Ο 75χρονος λέει πως οδηγούσε «με 30, 40 χιλιόμετρα τώρα εκεί πέρα. Και με λιγότερο μπορεί να πήγαινα» ενώ στη συνέχεια είπε ότι ήταν «σαν να κόλλησε το γκάζι». «Εγώ αφού πήγε αριστερά το αυτοκίνητο από όπου έπρεπε να πάει, το άφησα να πάει εκεί. Δεν έστριψα το τιμόνι ούτε τίποτα για να μην χτυπήσω τα άλλα αυτοκίνητα. Δεν έχω τρακάρει ποτέ εγώ. Ούτε έχω ακουμπήσει πουθενά σε αυτοκίνητο. Εγώ οδηγώ πολύ προσεκτικά», είπε στο MEGA.

Για τη μητέρα και το παιδί που σώθηκαν την τελευταία στιγμή, ο 75χρονος είπε: «Ευτυχώς με φύλαξε ο Θεός να μην σκοτώσω άνθρωπο. Μια χαρά πήγαινε το αυτοκίνητο. Εγώ είχα πάει μια βόλτα, ένα χιλιόμετρο, δύο πιο πέρα και γύριζα σπίτι πάλι».

Ερωτώμενος για το αν έχει κάνει συντήρηση στο αυτοκίνητο απάντησε: «μόνο συντήρηση; Εγώ έχω δύο mercedes. Είναι αυτόματες. Είναι καινούργιες. Η μία είναι 3.000 κυβικά και αυτή είναι 2.600. Είναι παλιές. Ωραία αυτοκίνητα, αδούλευτα αλλά προσεγμένα. Μου αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα επειδή είναι μεγάλα και τα προσέχω πολύ».



Σε ερώτηση για το αν είχε πρόβλημα το αυτοκίνητο απάντησε: «κανένα πρόβλημα. Τώρα κόλλησε το γκάζι; Τι έγινε; Και πήγα και έπεσα πάνω στα τρία μηχανάκια». Όσο για το πόσα χρόνια το έχει στην κατοχή του, «αυτό το οδηγώ γύρω στα 25 χρόνια. Είναι καλό αυτοκίνητο. Λες και είναι καινούργιο πάει. Αυτή είναι η Mercedes 2.300. Δεν έχει πολλά χιλιόμετρα. Έχει 260.000 χιλιόμετρα. Πήγε δέκα, δεκαπέντε μέτρα πέρα και ήταν κάτι μηχανάκια. Τα έριξε κάτω και χτύπησα πάνω σε ένα αυτοκίνητο».

Νωρίτερα, η Τροχαία προχώρησε στην αφαίρεση της άδειας οδήγησης του 75χρονου, η οποία αναμένεται να αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών, όπου θα επανεξεταστεί αν είναι ικανός ο ίδιος να οδηγήσει ξανά, μετά το σοβαρό τροχαίο που προκάλεσε.