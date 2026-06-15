Μενίδι: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτων - Άγνωστα παραμένουν τα αίτια

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου στην επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδι, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η αποθήκη της επιχείρησης καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ το γειτονικό κτίριο υπέστη περιορισμένες υλικές ζημιές, παρότι τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η φωτιά έφτασε πολύ κοντά σε παρακείμενες κατοικίες, ωστόσο οριοθετήθηκε εγκαίρως και δεν επεκτάθηκε.

Η επιχείρηση λειτουργούσε κανονικά τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά, ωστόσο οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης υπέστη εγκαύματα στο χέρι και μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική, από την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, επέστρεψε αργότερα.

Παράλληλα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν σε αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, μετά από φθορές σε καλώδια, ενώ η κυκλοφορία στην οδό Ιωνίας αποκαταστάθηκε πλήρως.

Η φωτιά έγινε αντιληπτή όταν το πρωί της Δευτέρας, πυκνοί μαύροι καπνοί άρχισαν να υψώνονται στον ουρανό και να είναι ορατοί από χιλιόμετρα μακριά.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αντιλήφθηκαν πρώτοι τη φωτιά και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, οι φλόγες αναπτύχθηκαν ταχύτατα, ξεπερνώντας ακόμη και τα 12 μέτρα σε ύψος, ενώ ακούγονταν συνεχείς και ισχυρές εκρήξεις. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησης και κατέστρεψε το ισόγειο, τον πρώτο όροφο και τμήμα του υπογείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησηςμ, ένας πυροσβέστης παρουσίασε αδιαθεσία και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ. Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής, το οποίο διερευνά τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.