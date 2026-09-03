Με τροποποιήσεις θα λειτουργήσει το Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο (05/09), λόγω κινητοποιήσεων που έχουν ανακοινωθεί.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου θα ανασταλεί, προσωρινά, η λειτουργία των σταθμών:
- «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός»
- «Δημοκρατίας»
- «Βενιζέλου»
- «Αγίας Σοφίας»
- «Σιντριβάνι»
- «Πανεπιστήμιο»
- «Παπάφη»
- «Ευκλείδης»
Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το κλείσιμο των σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά και για το πώς θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.
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