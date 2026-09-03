Με τροποποιήσεις θα λειτουργήσει το Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο (05/09), λόγω κινητοποιήσεων που έχουν ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου θα ανασταλεί, προσωρινά, η λειτουργία των σταθμών:

«Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» «Δημοκρατίας» «Βενιζέλου» «Αγίας Σοφίας» «Σιντριβάνι» «Πανεπιστήμιο» «Παπάφη» «Ευκλείδης»

Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το κλείσιμο των σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά και για το πώς θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.