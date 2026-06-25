Πτώση πυροσβεστικού στο Μέτσοβο: «Τρέξαμε να τους βρούμε» - Η μαρτυρία του ανθρώπου πίσω από το βίντεο

Σοκ προκαλούν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως για το περιστατικό στην Λίμνη Αώου, όπου κατέπεσε και βυθίστηκε πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στη φωτιά κοντά στην περιοχή του Μετσόβου, στον Νομό Ιωαννίνων.

Ο άνθρωπος που είδε με τα μάτια του περιστατικό και τράβηξε το συγκλονιστικό βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα μίλησε στο Live News, αναφέροντας πως τράβηξε το βίντεo καταλάθος, όσο προσπαθούσε να βγάλει ένα story για το Instagram.

Ο Άδωνις Σπανδωνίδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήμουν στο αυτοκίνητο με έναν φίλο μου και τραβούσα ένα βίντεο την λίμνη για να το ανεβάσω στο Instagram. Βλέπω το ελικόπτερο, το τραβάω κοντινά πλάνα ενώ είναι από πάνω μας.. το είδα να κάνει υδροληψία και είπα στον φίλο μου πως κάτι δεν πάει καλά γιατί έκανε πολλή ώρα».

«Μπήκε η ουρά μέσα στο νερό, έχασε ύψος, προσπάθησαν να το σηκώσουν, ίσως να είδα να βγαίνουν οι πιλότοι αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, στρέφει, μπαίνουν οι έλικες στο νερό, έγινε έκρηξη και βυθίστηκε», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο επιβαίνοντες που βρίσκονταν μέσα στο ελικόπτερο διασώθηκαν και είναι εκτός κινδύνου, ωστόσο έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Αναφορικά με το πλήρωμα, ο μάρτυρας είπε: «Χωριστήκαμε με τον φίλο μου και τρέξαμε με τα σκυλιά μας για να τους βρούμε. Εγώ δεν κατάφερα να τους βρω αλλά είδα μετά από 10 λεπτά κάποιους πάνω σε ένα νησάκι. Τους φώναζα αλλά δεν άκουγαν και παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία.

«Εγώ τυχαία βρέθηκα εδώ για βόλτα, αν δεν ήμουν μπορεί να είχαν πεθάνει» είπε ο κ. Σπανδωνίδης καταληκτικά για το περιστατικό στη Λίμνη Αώου.