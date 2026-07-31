Μία απέραντη «φωτιά» η Στερεά: Σαρώνουν οι πυρκαγιές στη Βοιωτία - Πύρινα μέτωπα σε Αττική και Εύβοια

Μία απέραντη «φωτιά» έχει καταστεί σήμερα (31/7) η Στερεά Ελλάδα, καθώς οι πυρκαγιές σαρώνουν χιλιάδες στρέμματα στη Βοιωτία, ενώ πύρινα μέτωπα απείλησαν και τον αστικό ιστό στην Αττική και στην Εύβοια.

Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας, λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων.

Μεγάλη φωτιά στην Αττική

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου προς Ποικίλο Όρος κοντά στην Περιφερειακή του Αιγάλεω με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική, καθώς η πυρκαγιά κατευθυνόταν προς το Άλσος του Χαϊδαρίου.

Μέχρι στιγμής εστάλησαν δύο μηνύματα 112, καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Αφαία Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αφαία #Χαϊδαρίου και #Άνω_Δάσος #Χαϊδαρίου της Περιφέρειας #Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Αθηνών προς #Περιστέρι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Παράλληλα, με εντολή της Τροχαίας, η κυκλοφορία προς Αθήνα εξετράπη προς την Αττική Οδό, μετά τα διόδια Ελευσίνας, λόγω της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απομακρύνθηκαν προληπτικά από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) στο Δαφνί, 14 άτομα που αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα. Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Η εφημερία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής συνεχίζεται στο «Δρομοκαΐτειο», όπου έχει μεταφερθεί και το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των περιστατικών.

Φωτιά στη Βοιωτία: Προληπτικές εκκενώσεις και μία δύσκολη νύχτα

Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Ξηρονομή, Καλαμάκι, Άγιος Βασίλειος και Πόρτο Γερμενό, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς οικισμούς.

Στην περιοχή μεταξύ Δομβραίνας και Αγίου Νικολάου, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες κατάφεραν να αναχαιτίσουν τη φωτιά περίπου 800 μέτρα πριν από τον οικισμό.

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Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να απασχολεί τις αρχές στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, του Καλαμακίου και προς το Πόρτο Γερμενό, όπου οι επίγειες δυνάμεις αναμένεται να επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι ισχυρές ριπές του ανέμου διατηρούν τον κίνδυνο σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Ιδιαίτερα κρίσιμη ήταν η κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο, όπου δεκάδες κάτοικοι και παραθεριστές εγκλωβίστηκαν όταν η φωτιά απέκοψε τη μοναδική οδική πρόσβαση προς το χωριό.

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στο Πόρτο Γερμενό, όπου οι φλόγες εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα στις δασικές εκτάσεις του Κιθαιρώνα. Τα πρώτα σπίτια βρίσκονται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το ενεργό μέτωπο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι ενισχύουν διαρκώς την ένταση της πυρκαγιάς.

Μετά τη δύση του ηλίου τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρίψεις νερού και το βάρος της επιχείρησης πέρασε αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις. Οι πυροσβέστες έχουν δημιουργήσει έξι αντιπυρικές ζώνες, επιχειρώντας να επιβραδύνουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν τους οικισμούς.

Ακραίος ο κίνδυνος για φωτιά αύριο

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Σάββατο, 01/08:

🔴 Κατάσταση συναγερμού 5⃣ σε:



📍#Αττική

📍περιοχές #Εύβοια



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας



🚒🔥 Επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος 🔥🚒

🔗… pic.twitter.com/Tqi4cMb38E — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Δείτε εδώ τις σημερινές εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα