Μηχανογραφικό 2026: Ανοίγει η πλαφόρμα για την υποβολή - Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία βήμα-βήμα

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, οι αλλοδαποί-αλλογενείς, που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση για το μηχανογραφικό 2026 με τις προτιμήσεις σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων που επιθυμούν να εισαχθούν, από την Πέμπτη 2 Ιουλίου μέχρι και την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, την οποία οι υποψήφιοι θα αναζητήσουν στη διαδρομή: https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr

θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο καιοι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς κατ’ ανάγκη να μετακινηθούν στην Ελλάδα, για το σκοπό αυτό.

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Μηχανογραφικό 2026: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία υποψηφίου θα κατατεθούν στη Γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας, στις ημερομηνίες που θα οριστούν για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι πριν την υποβολή, οφείλουν να μελετήσουν τις«Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Αλλοδαπών-Αλλογενών έτους 2026», οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων :www.minedu.gov.gr(εικονίδιο «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», ενότητα «Αλλοδαποί-Αλλογενείς», «Ανακοινώσεις»), προκειμένου να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν και ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία τους.

Υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία «Αλλοδαπών-Αλλογενών» για το έτος 2026, δεν δικαιούνται να υποβάλουν και αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία «Έλληνες του Εξωτερικού» για το ίδιο έτος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή καιοριστικοποίηση της αίτησης-μηχανογραφικού τους δελτίου, πρέπει να προχωρήσουν στις εξής ενέργειες:

Α. Να εκτυπώσουν απευθείας από την εφαρμογή:

ένα (1) αντίγραφο της αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο οι υποψήφιοι, θαυπογράψουν σε όλες τις σελίδες.

ένα (1) αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που προβλέπεται στα δικαιολογητικά, το οποίο θαυπογράψουν.

Β. Να αποστείλουν τα ανωτέρω έγγραφα στηνΕπιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων - Μηχανογραφικών Δελτίων Αλλοδαπών- Αλλογενών για το έτος 2026 μαζί με:

μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

μία (1) φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου

ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο, πρωτότυπο ή επίσημο αντίγραφο του πρωτοτύπου, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα

ένα (1) φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικούκαθώς καιβεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα , η οποία να έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0. Για τουςΤίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπήςαπαιτείται η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.και στη συνέχεια Αναγωγή της βαθμολογίας αυτών από την Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. Στις περιπτώσειςξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπήςαπαιτείται επιπλέον και βεβαίωση ισοτιμίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης είναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α ΚΑΙ Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ(COURIER) και ώρες 10:00 με 14:00 στο:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ»

ΤΜΗΜΑB΄ γρ. 0091,

Ανδρ. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα»

με την ένδειξη:

για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων - Μηχανογραφικών Δελτίων Αλλοδαπών- Αλλογενών για το έτος 2026.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις - μηχανογραφικά δελτία καθώς κλειδώνει το σύστημα.

2. Οφείλουν κατά την υποβολή της αίτησης - μηχανογραφικού δελτίου να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά,τα οποία μετά την εισαγωγή τους θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής επιτυχίας, η οποία και θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Αν κατά τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του Τμήματος ή της Σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι των ανωτέρω κατηγοριών δεν θα έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις διατάξεις αυτές, αν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Αλλαγή Τμήματος επιτρέπεται μόνο μία φορά, το αμέσως επόμενο έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής. Επομένως, μόνον υποψήφιοι που είχαν εισαχθεί σε κάποιο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, μπορούν να συμμετάσχουν εκ νέου στη φετινή διαδικασία επιλογής εφόσον επιθυμούν να εισαχθούν σε διαφορετικό Τμήμα από εκείνο στο οποίο είχαν πετύχει.

Οδηγίες_Αλλοδαποί_Αλλογενείς_2026(Ελληνικά)_σε μορφή doc

Instructions For Foreigners 2026 (English Text)_in doc form

ΑΙΤΗΣΗ- ΜΔ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 2026(Ελληνικά)_σε μορφή doc

The PRESS RELEASE (English Text)_in doc form