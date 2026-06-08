Τα 4 λάθη στο μηχανογραφικό που μπορεί να κοστίσουν τη σχολή των ονείρων σου

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον κάθε υποψηφίου. Όπως υπογράμμισε σε τηλεοπτική του εμφάνιση στην ΕΡΤ ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας, τα λάθη σε αυτό το στάδιο μπορούν να κοστίσουν την είσοδο στην επιθυμητή σχολή, γι' αυτό και κρίνεται απαραίτητη η κατάλληλη συμβουλευτική καθοδήγηση και η αποφυγή βιαστικών κινήσεων.

Τα απαραίτητα βήματα για ένα σωστό προσχέδιο

Για να κυλήσει ομαλά η διαδικασία, η δημιουργία ενός προσεκτικού προσχεδίου αποτελεί βασική προϋπόθεση. Η προσπάθεια πρέπει να ξεκινά με την εκτύπωση όλων των διαθέσιμων σχολών του επιστημονικού πεδίου που ενδιαφέρει τον μαθητή.

Στη συνέχεια, ο υποψήφιος πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να μελετήσει σε βάθος τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων, ώστε να κατανοήσει πλήρως το αντικείμενό τους.

Είναι καθοριστικής σημασίας η επιλογή των σχολών να γίνεται με γνώμονα το πραγματικό ενδιαφέρον, εντελώς ανεξάρτητα από τις υποκειμενικές εκτιμήσεις για τις βαθμολογικές επιδόσεις ή την εικόνα των περσινών βάσεων.

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη καταγραφή και επιλεγούν οι σχολές, απαιτείται μια πολύ προσεκτική ιεράρχηση, ώστε να αποτυπωθεί με απόλυτη λεπτομέρεια η πραγματική σειρά προτίμησης του μαθητή.

Οι 4 επικίνδυνες παγίδες

Κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, υπάρχουν συγκεκριμένες πρακτικές που πρέπει να αποφεύγονται με κάθε κόστος. Σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα, ένα από τα σημαντικότερα λάθη είναι η ιεράρχηση των σχολών με βάση τις βάσεις εισαγωγής της προηγούμενης χρονιάς, αντί για την τοποθέτησή τους με φθίνουσα σειρά προσωπικής επιθυμίας.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να περιορίζονται στη δήλωση μόνο ελάχιστων, συγκεκριμένων επιλογών, αλλά αντίθετα να δηλώνουν όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές που τους ενδιαφέρουν.

Παράλληλα, δεν θα πρέπει να παραλείπεται η συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού για τα Δημόσια ΣΑΕΚ, καθώς προσφέρει σημαντικές διεξόδους. Στο τέλος της ημέρας, όμως, ο κάθε μαθητής οφείλει να θυμάται ότι εκείνος είναι ο κεντρικός πρωταγωνιστής της διαδικασίας.

Οι συμβουλές των καθηγητών, των γονέων και των συγγενών είναι πολύτιμες και πρέπει να εισακούγονται, ωστόσο η τελική απόφαση πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο, διότι αφορά το δικό του επαγγελματικό μέλλον.