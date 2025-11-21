Μητέρα Τσιτσιπά: «Ο Στέφανος κάνει διακοπές στην Αφρική» - Τι λέει για το περιστατικό με την κλήση

Την ψηφιακή κλήση που έλαβε ο γιος της για παράβαση του Κ.Ο.Κ. κλήθηκε να σχολιάσει η Γιουλία Σαλνίκοβα. Θυμίζουμε ότι στον Στέφανο Τσιτσιπά επιβλήθηκε πρόστιμο 2000 ευρώ καθώς το αυτοκίνητό του έγινε αντιληπτό από τις κάμερες της Αττικής Οδού να κινείται με ταχύτητα 210χμλ/ώρα.

Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά αρχικά σχολίασε ότι ο γιος της δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά στην Αφρική κάνοντας διακοπές μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Όταν της διευκρινίστηκε ότι πρόκειται για παράβαση που συνέβη πριν από περίπου δύο μήνες η ίδια αναρωτήθηκε αν ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν τότε στην Ελλάδα και θεώρησε πιθανό να οδηγούσε άλλος το αυτοκίνητό του.

«Τώρα ο Στέφανος είναι Αφρική, κάνει διακοπές. Ήταν τότε στην Ελλάδα; Μάλλον θα οδηγούσε άλλος. Ο Στέφανος είναι μακριά τώρα. Προετοιμασία θα κάνει Δεκέμβριο στο Τατόι και μετά θα πάει προς Αυστραλία σιγά σιγά. Στο αυτοκίνητο έχει προτίμηση στην Aston Martin από μικρή ηλικία. Του αρέσουν και τα ηλεκτρικά τα Tesla και μας έκανε δώρο από ένα σε εμένα και στον σύζυγό μου», ανέφερε συγκεκριμένα η μητέρα του.

«Οδηγούσε τρίτο άτομο» υποστήριξε και ο δικηγόρος του

Ο Θανάσης Παπαθανασίου, δικηγόρος του τενίστα, προέβη σε δηλώσεις, στις οποίες υποστήριξε πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ήταν ο οδηγός του οχήματος την ώρα της παράβασης, αλλά άλλο άτομο στο οποίο είχε παραχωρήσει το αυτοκίνητο, κάτι που συνηθίζει να κάνει. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα έχει ήδη τακτοποιηθεί.

«Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί» δήλωσε στο tennisnews ο συνήγορός του.