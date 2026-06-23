Μόνο σε ταινία: Προκάλεσε καραμπόλα στον Χολαργό και προσπάθησε να διαφύγει με το λεωφορείο

Απίστευτες σκηνές έλαβαν χώρα το μεσημέρι της Κυριακής (21/06), όταν οδηγός, κινούμενος στη Λεωφόρο Μεσογείων, προκάλεσε καραμπόλα και στη συνέχεια το έβαλε στα πόδια για να γλιτώσει από τη σύλληψη, παίρνοντας λεωφορείο.

Όλα συνέβησαν περί τις 14:00, όταν ο 55χρονος οδηγός, κινούμενος προς τον Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, στο ύψος του Χολαργού, έπεσε πάνω σε ένα ταξί, που επιχειρούσε να επιβιβάσει μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Στη συνέχεια, χτύπησε και ένα δεύτερο όχημα, στη μεσαία λωρίδα, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Επόμενη κίνησή του ήταν να ακινητοποιήσει το όχημά του στη μέση του δρόμου και να βγει μαζί με τον συνεπιβάτη του.

Οι άλλοι οδηγοί τον ενημέρωσαν ότι πρέπει να μείνει στο σημείο μέχρι να έρθει η Τροχαία κάτι που δεν θέλησε να κάνει. Τόσο αυτός, όσο και ο συνεπιβάτης του άρχισαν να τρέχουν για να διαφύγουν.

Ο μεν συνοδηγός, το έσκασε στα γύρω στενά, ενώ ο 55χρονος άρχισε να τρέχει προς την πλησιέστερη στάση λεωφορείου, για να επιβιβαστεί σε κάποιο και να εξαφανιστεί.

Δύο υπάλληλοι καταστημάτων στην περιοχή, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό, την ώρα που επιβιβαζόταν.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τους μάρτυρες, που επικαλείται η κρατική τηλεόραση, ο 55χρονος φαίνεται ότι οδηγούσε χωρίς να έχει δίπλωμα, αλλά και φέρεται να ήταν υπό την επήρεια κάποιας ουσίας.