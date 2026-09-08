Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου FREMM, κλάσης Bergamini, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, απέκτησε η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών, οι οποίοι συζήτησαν το διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας.

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι «το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν είναι μόνο η μεταβίβαση δύο φρεγατών, αλλά η στενή συνεργασία και είναι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος. Η Ελλάδα και Ιταλία είναι ναυτικά έθνη, μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο και η γεωγραφία μας δημιουργεί και μια κοινή ευθύνη».

Φρεγάτες FREMM - «Συνεπείς στη σύνδεση Ελλάδας και Ιταλίας»

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνάντησης με τον Νίκο Δένδια, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, μιλώντας στους δημοσιογράφους υπογράμμισε:

«Σε ευχαριστώ, Νίκο, και ευχαριστώ το ελληνικό υπουργείο Άμυνας και το Ναυτικό που θέλησαν -με ιδιαίτερη έμφαση- αυτή τη συνεργασία. Πρόκειται όχι μόνον για βιομηχανική, αλλά και για πολιτική συνεργασία, η οποία ξεκινά από μια κοινή προσέγγιση στον χώρο της Μεσογείου. Η θάλασσα και η ασφαλής ναυσιπλοΐα αντιπροσωπεύουν για τις δυο χώρες μας πηγή πλούτου, η οποία τους επέτρεψε να προοδεύσουν.

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Περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, έχουμε την ανάγκη να υπερασπίσουμε τη θάλασσα, από τη Μεσόγειο μέχρι τη διευρυμένη Μεσόγειο, από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τα Στενά του Ορμούζ».

Σύμφωνα με τον κ. Κροζέτο, η θάλασσα παραμένει κεντρικής σημασίας και για τις υποθαλάσσιες συνδέσεις, για την μεταφορά ενέργειας και την ανταλλαγή πληροφοριών. «Σε έναν όλο και μεγαλύτερο κόσμο, υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας και με τους συμμάχους.

Τα συμφέροντά μας στη Μεσόγειο και στην διευρυμένη Μεσόγειο είναι κοινά. Πρέπει να μπορούμε να τα υπερασπίσουμε ξεκινώντας όχι μόνον από μια πολιτική εγγύτητα, από μια συνεργασία δεκαετιών, αλλά και χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνολογίες. Είναι βασικής σημασίας, διότι μας επιτρέπει να αλληλοσυμπληρωνόμαστε, να είμαστε το ίδιο πράγμα», είπε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας.

Υπογράμμισε, δε, ότι «η Fincantieri δεν θα δραστηριοποιηθεί ώστε τα δυο αυτά πλοία να γίνουν όλο και πιο λειτουργικά, με την καλύτερη δυνατή τεχνολογία».

«Η Fincantieri θα γίνει και λίγο ελληνική, μεταφέροντας στην Ελλάδα τις τεχνολογίες που απαιτούνται όχι μόνον για τον εκσυγχρονισμό των πλοίων, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας», είπε.

Ο Ιταλός υπουργός τόνισε, επίσης, ότι σήμερα ολοκληρώθηκε μια πορεία που είχε ξεκινήσει πέρυσι στην Λα Σπέτσια. Ανέφερε, δε, ότι η σημερινή υπογραφή αποτέλεσε την ευκαιρία για να μπορέσει να γίνει αναφορά και σε σειρά άλλων σημαντικών θεμάτων.