Οι φετινές γιορτινές μετακινήσεις εξελίσσονται σε πραγματική δοκιμασία για χιλιάδες εκδρομείς. Παρότι δεν υπάρχει αποκλεισμός των δρόμων ή των παρακαμπτηρίων, οι οδηγοί αναγκάζονται να κινηθούν μέσω παλιών εθνικών οδών και λιγότερο ασφαλών διαδρομών, με τις καθυστερήσεις να είναι αναπόφευκτες.

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα, ενώ οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κίνηση των ημερών, καθώς οι ακυρώσεις αυξάνονται καθημερινά.

Τουρισμός σε «κόκκινο συναγερμό» – Ακυρώσεις και πτώση πληρότητας

Οι ξενοδόχοι και οι επαγγελματίες του τουρισμού μιλούν για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων ετών.

«Τις τελευταίες 20 ημέρες, η πληρότητα των ξενοδοχείων από 100% που ήταν, πέσαμε στο 55–60%», αναφέρει ο Γεώργιος Ανδριόπουλος, πρόεδρος ξενοδοχοϋπαλλήλων ύπνου και επισιτισμού Τρικάλων.

Διαβάστε ακόμα: Μπλόκο στις σήραγγες στα Τέμπη από τους αγρότες: «Παραμένουμε μέχρι να δικαιωθούν όλα τα αιτήματα»

Η ανησυχία των ταξιδιωτών έχει οδηγήσει σε μαζικές ακυρώσεις, με πολλούς να φοβούνται ότι δεν θα καταφέρουν να φτάσουν στον προορισμό τους εγκαίρως.

Στον Μύλο των Ξωτικών, η επισκεψιμότητα εμφανίζεται μειωμένη κατά 30% σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με την υπεύθυνη διοργάνωσης, Έφη Λεβέντη.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στη Δράμα, όπου ο πρόεδρος των ξενοδόχων, Άγγελος Καλλίας, σημειώνει: «Το 20–25% των ακυρώσεων από κρατήσεις χωρίς πέναλτι δεν καλύφθηκε. Είμαστε 40 έως 60% κάτω στον τζίρο μας μέχρι σήμερα».

Ποιος κρατά τους δρόμους κλειστούς;

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιπαράθεση μεταξύ οδηγών, αγροτών και Αστυνομίας. Πολλοί ταξιδιώτες υποστηρίζουν ότι οι αγρότες επιτρέπουν τη διέλευση, ενώ η Αστυνομία κρατά κλειστές τις λωρίδες.

Διαβάστε ακόμα: Οι γαλάζιοι αγροτοσυνδικαλιστές των μπλόκων, τα 20 έργα του '26 και η αρχή του τέλους για Κασσελάκη

«Δείτε, η Αστυνομία δεν μας αφήνει. Οι αγρότες μας αφήνουν να περάσουμε κανονικά», αναφέρουν οδηγοί που βρέθηκαν στα σημεία των μπλόκων.

Οι νέοι χρόνοι ταξιδιού – Ένας πραγματικός «Γολγοθάς»

Οι καθυστερήσεις είναι τεράστιες, με ορισμένες διαδρομές να διπλασιάζουν τον χρόνο τους:

Αθήνα – Θεσσαλονίκη: από 6:30 ώρες έως 10 ώρες

Αθήνα – Λάρισα: από 4:30 ώρες έως 6:30 ώρες

Αθήνα – Πύργος: από 3:30 ώρες έως 4:20 ώρες

Αθήνα – Ιωάννινα: από 5 ώρες έως 9:30 ώρες

Με τις συνθήκες που επικρατούν, η διαδρομή Αθήνα–Θεσσαλονίκη, μήκους 513 χιλιομέτρων, φτάνει πλέον τις 8–10 ώρες, ανάλογα με το σημείο και την ένταση των μπλόκων.

Το στοίχημα των γιορτών

Παρά τις δυσκολίες, οι εκδρομείς που θέλουν να ταξιδέψουν θα φτάσουν στον προορισμό τους - απλώς με σημαντικές καθυστερήσεις και περισσότερη ταλαιπωρία.

Το στοίχημα για τον τουρισμό είναι αν οι επόμενες ημέρες θα καταφέρουν να περιορίσουν τη ζημιά ή αν οι γιορτές του 2025 θα καταγραφούν ως μία από τις πιο δύσκολες χρονιές για τον κλάδο.