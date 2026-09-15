«Να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή»: Η έκκληση της Μαρίας Μαζωνάκη μετά την κηδεία

Συγκλονισμένη και βυθισμένη στο πένθος, η Μαρία Μαζωνάκη τοποθετήθηκε δημόσια στην εκπομπή Live News, μόλις εικοσιτέσσερις ώρες μετά το τελευταίο αντίο στον αδερφό της. Η ίδια ξέσπασε για τις συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, στρέφοντας τα βέλη της κατά των δύο ιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση.

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Η αδερφή του τραγουδιστή απαίτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη στο ακέραιο για την απώλεια που σκόρπισε τη θλίψη στην οικογένειά της, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους για τον άδικο χαμό του παιδιού μας, τίποτα άλλο».

Σχολιάζοντας τις σοκαριστικές αποκαλύψεις, σύμφωνα με τις οποίες οι θεράποντες ιατροί αγνόησαν τα σαφή ευρήματα του μηχανήματος που υποδείκνυαν την ύπαρξη θρόμβωσης, η ίδια εξέφρασε την αδιανοησία της για τη στάση τους, υπογραμμίζοντας:

«Το παρακολούθησα και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε και η κατηγορία τους, δεν νομίζω να βγουν».

Τέλος, εμφανώς συγκινημένη από το κύμα αγάπης και τη λαοθάλασσα που κατέκλυσε τη Νίκαια για να αποχαιρετήσει τον αδερφό της, η Μαρία Μαζωνάκη απηύθυνε παράκληση προς τον κόσμο:

«Να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα».