Νάσος Αθανασίου: Στα Βριλήσσια το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο

Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια λένε το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο Νάσο Αθανασίου, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Όπως μεταφέρει το Orange Press Agency, στην τελετή βρίσκεται η οικογένειά του, η σύζυγός του Εύη και τα παιδιά του, Τίμος και Ελένη, έχοντας στο πλευρό τους δεκάδες ανθρώπους του Τύπου και της πολιτικής ζωής, κυρίως από το χώρο της Αριστεράς, που προσέρχονται στον χώρο όπου τελείται η τελετή.

Το «παρών» μεταξύ άλλων, έδωσε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Τσίπρας, Φάμελλος, Σακελλαρίδης και πολλά ακόμη στελέχη της Αριστεράς στην κηδεία του Νάσου Αθανασίου:

Νάσος Αθανασίου: Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Αθανασίου, αναφέρει: ​«Ο Νάσος Αθανασίου διέγραψε μια λαμπρή και απόλυτα έντιμη πορεία στην ελληνική δημοσιογραφία, την οποία υπηρέτησε με συνέπεια από το 1974. Ξεκινώντας από την ΕΡΤ, άφησε εποχή μέσα από τις ενημερωτικές εκπομπές «Κάθε Μεσημέρι» και «Τρεις στον αέρα». Με την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, εργάστηκε για πολλά χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό «Mega Channel» και στον ραδιοφωνικό σταθμό «FLASH 9,61», ενώ το πλούσιο συγγραφικό του έργο φιλοξενήθηκε στις εφημερίδες «Καθημερινή», «Έθνος» και «Ελεύθερος Τύπος», καθώς και στα περιοδικά «Ένα» και «Εικόνες».

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Όπως υπογραμμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, το οποίο τίμησε με την παρουσία του, υπήρξε ένας άνθρωπος βαθιά καλλιεργημένος, προσηνής και αφοσιωμένος. Ανέδεικνε τα προβλήματα της καθημερινότητας ασκώντας ουσιαστική κριτική, μακριά από λαϊκισμούς, ενώ παρέμεινε μέχρι τέλους υπόδειγμα σεμνότητας και ειλικρινούς συναδελφικότητας, χωρίς καμία απολύτως έπαρση.

​Η προσφορά του στα κοινά: ​Παράλληλα με τη δημοσιογραφική του ιδιότητα, ο Νάσος Αθανασίου υπηρέτησε τον τόπο και από τα βουλευτικά έδρανα, διατελώντας Βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως και το 2023».