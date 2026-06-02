Πέντε σπουδαίες συνεντεύξεις που πήρε ο Νάσος Αθανασίου

Ο Νάσος Αθανασίου έχει εργαστεί στις στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Στην τηλεόραση ξεκίνησε να εργάζεται στην ΕΡΤ1 και στη θρυλική πια, εκπομπή «3 Στον Αέρα» μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή. Αργότερα, μέσα από την «Εκπομπή» στο Mega Channel, ο Νάσος Αθανασίου διαμόρφωσε ακόμα καλύτερα αυτή την εικόνα του καλού δημοσιογράφου, που προτάσσει την επιστήμη του και αφήνει στην άκρη το προσωπικό του brand.

Μέσα από τις εξαιρετικές συνεντεύξεις που πήρε από επώνυμα πρόσωπα, ο Νάσος Αθανασίου μας θυμίζει πως τιμάει κανείς τη δημοσιογραφία, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του προκάτ περιεχόμενου. Θυμόμαστε παρακάτω πέντε συν μία ξεχωριστές συνεντεύξεις του Νάσου Αθανασίου

Με τον Θανάση Βέγγο - 1975

Γιατί: Είναι σαν ριάλιτι, μπαίνει μέσα, διεισδύει στην καθημερινότητα του Θανάση Βέγγου και δείχνει πόσο κοπιάζει για την τέχνη του.

Με τον Γιώργο Ζαμπέτα- 1987

Γιατί: Είναι μια γεύση από δημοσιογραφία μιας άλλης εποχής, πλήρως αναλογική, με το τηλέφωνο στο χέρι, με την αγάπη για την περιέργεια και την ανακάλυψη του τι κρύβει μέσα του ένας συνεντευξιαζόμενος.

Με τους Κωνσταντίνο Πλεύρη και Βασίλη Ραφαηλίδη - 1995

Γιατί: Είμαστε στη δεκαετία του 1990, οι προβοκατόρικες συναντήσεις πουλάνε στην ιδιωτική τηλεόραση και αυτή η χαώδης συνύπαρξη Πλεύρη και Ραφαηλίδη στο ίδιο τηλεοπτικό κάδρο θα γεννήσει επικές λεκτικές αψιμαχίες, δείχνοντας παράλληλα και το λεκτικό πλούτο και την ευγένεια ανθρώπων όπως ο θρυλικός δημοσιογράφος/συγγραφέας Βασίλης Ραφαηλίδης.

Με την Μαλβίνα Κάραλη και τον Βασίλη Ραφαηλίδη ξανά - 1996

Γιατί: Εδώ έχουμε δύο φίλους, την Μαλβίνα και τον Βασίλη και έναν ατέλειωτο διάλογο για το κινηματογραφικό έργο του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Εικόνες μιας άλλης εποχής, αγνής, όπου η λέξη «κουλτούρα» είχε πολλές και απρόβλεπτες πτυχές.

Με τον Στέλιο Καζαντζίδη - 1994

Γιατί: Άλλη μια υπερ-δύσκολη συνέντευξη, με τον θρύλο του λαϊκού τραγουδιού, ο οποίος τότε έβαινε κατά πάντων, κυρίως κατά του ανθρώπου που υπήρξε συνοδοιπόρος του κι έπειτα εχθρός του, του Χρήστου Νικολόπουλου.

Με το Νότη Σφακιανάκη - 1995

Γιατί: Αναδεικνύει με ψυχραιμία και περίσσια ευγένεια μια διάσταση του Νότη Σφακιανάκη που κανείς δεν γνώριζε ως τότε, την έκδηλη και ολοφάνερη ομοφοβία του.