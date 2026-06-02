Αλέξης Τσίπρας: Το συλλυπητήριο μήνυμα για τον Νάσο Αθανασίου και την Ελένη Πορτάλιου

Τα συλλυπητήριά του για δύο σημαντικές απώλειες εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας, επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με νέες δηλώσεις του.

Ο Αλέξης Τσίπρας εξέδωσε ανακοίνωση για την Ελένη Πορτάλιου, μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς, και τον Νάσο Αθανασίου, που υπήρξε από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της μεταπολιτευτικής ενημέρωσης.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την Ελένη Πορτάλιου

«Με βαθιά θλίψη και σεβασμό αποχαιρετούμε την Ελένη Πορτάλιου, μια εμβληματική προσωπικότητα που ξεχώρισε για το ήθος της και σφράγισε με την παρουσία της την επιστήμη και τους κοινωνικούς αγώνες.

Ως καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ, γαλούχησε γενιές επιστημόνων με βαθιά κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση. Ενώ μετέτρεψε την επιστημονική της γνώση σε καθημερινή πολιτική πράξη.

Από τη νεαρή της ηλικία στην προεδρία του ΣΑΔΑΣ, τις γραμμές του ΚΚΕ εσωτερικού, της ΑΚΟΑ και αργότερα του ΣΥΡΙΖΑ, παρέμεινε πάντα μια γνήσια αριστερή και ανυπότακτη φωνή.

Η δράση της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την Ανοιχτή Πόλη αποτελεί ζωντανή παρακαταθήκη για την προστασία των ελεύθερων χώρων και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της ανθρώπους».

Τα συλλυπητήρια του Αλέξη Τσίπρα για τον Νάσο Αθανασίου

«Αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη, έναν ευγενή άνθρωπο και έναν έντιμο αγωνιστή, τον Νάσο Αθανασίου.

Ο Νάσος ήταν πάντα μια ήρεμη και πολύτιμη δύναμη. Τόσο στον χώρο της δημοσιογραφίας όσο και στον στίβο της πολιτικής που κόσμησε με την πολυετή παρουσία του.

Ξεχώριζε πάντα για το ήθος του, τη βαθιά του μόρφωση και την προσήλωσή του στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη.

Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».